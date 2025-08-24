Un experto tecnológico habla sin tapujos sobre las profesiones laborales que marcarán el futuro: "Hazte fontanero"

Geoffrey Hinston, ganador del premio Nobel de Física en 2024 y considerado el 'padrino' de la inteligencia artificial, ha hablado sin ningún tipo de tapujo ante la que considera la profesión del futuro.

En una entrevista reciente con Steven Bartlett en el pódcast El diario de un CEO, aseguró que va a pasar mucho tiempo "antes de que la IA pueda manipular objetos físicos tan bien como nosotros".

Según informó Computer Hoy, el experto tecnológico defendió que "una buena apuesta podría ser convertirse en fontanero", un trabajo que no podría sustituir la IA en ningún caso.

Él hablaba en esa entrevista de que los trabajos manuales pueden ser la antítesis de todos los que puedan contar con el respaldo, la ayuda o puedan ser sustituidos por los avances inteligentes. Entre ellos, albañiles, cerrajeros, carpinteros o electricistas.

En el año 2023, dejó su puesto en Google para avisar de los peligros que podrían derivarse del avance de la inteligencia artificial. Cree que las máquinas podrían volverse incontrolables.

"Sabrán manipular a las personas. Aprenderán de todas las novelas de Maquiavelo, de la política y la manipulación humana", señaló, antes de que se pierda el control absoluto sobre ellas.