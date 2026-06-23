Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid y Sevilla y afecta también a las Cercanías sevillanas

Una avería en el suministro eléctrico de la infraestructura ferroviaria ha provocado este domingo la interrupción de la circulación de trenes en varios tramos de la provincia de Sevilla, afectando tanto a la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla como al núcleo de Cercanías de Sevilla.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y publicado en EFE, el problema fue detectado poco antes de las 20:30 horas y obligó a suspender el tráfico ferroviario mientras los técnicos trabajan para restablecer el servicio.

El fallo se ha localizado en dos puntos de la red ferroviaria sevillana. Por un lado, la circulación ha quedado interrumpida entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, en el tramo de ancho estándar utilizado por los trenes de alta velocidad. Por otro, también se ha visto afectada la línea convencional entre Sevilla-Santa Justa y Brenes, utilizada por los servicios de Cercanías.

Como consecuencia, los trenes que conectan Madrid con Sevilla y otros destinos andaluces están registrando interrupciones y retrasos en ambos sentidos.

Técnicos de Adif trabajan para restablecer el servicio

Adif ha señalado que los equipos de mantenimiento se encuentran trabajando sobre el terreno para localizar el origen exacto de la avería y recuperar el suministro eléctrico lo antes posible.

Por el momento, el gestor ferroviario no ha detallado cuánto tiempo podría prolongarse la incidencia ni el número de trenes afectados.

La incidencia llega en una jornada de elevada movilidad ferroviaria y afecta a una de las líneas más importantes de la red española, utilizada diariamente por miles de viajeros.

Mientras se resuelve la avería, los pasajeros de los servicios afectados deberán permanecer atentos a la información facilitada por Adif y por las operadoras ferroviarias para conocer posibles retrasos, modificaciones o alternativas de transporte.