Un fisioterapeuta atiende a 150 pacientes por día y cae en el ojo del huracán de su profesión: o reduce su actividad o será dado de baja

Frédéric Juge se encuentra en el ojo de la tormenta de su profesión. Este fisioterapeuta opera en Mantes-la-Jolie, en el departamento francés de Yvelines, a pocos kilómetros de París, desde hace más de tres décadas. Sin embargo, desde principios de septiembre se encuentran en una posición delicada. Tal y como informa el periódico francés 78actu, las autoridades sanitarias de la región le han obligado a reducir "drásticamente su actividad", ante el riesgo de ser desaprobado. Al día, puede llegar a atender a unas 150 personas.

De este modo, la Caja de Seguro Primario de Salud de Yvelines (CPAM) reclama que Juge desembolse los "pagos indebidos". Pero él asegura que las "máquinas" le permiten recibir un alto número de pacientes. El caso llegará próximamente a los tribunales, pero el marco legal no está de su parte: exige que todos los fisioterapeutas dediquen treinta minutos, y exclusivamente, a cada uno de sus pacientes para mantener "la calidad, seguridad y eficacia de la atención". En teoría, y considerando que trabajaría doce horas diarias, no podía acomodar a más de 25 pacientes diarios.

En conversación con el diario, el profesional afirma que, en su oficina, está respaldado por alguien que asegura la "gestión" y la recepción, lo que le ahorra tiempo. Debido a la escasez de fisioterapeutas en el área, es necesario "sobrellevarlo". "La demanda es muy alta, y tengo una buena reputación. Hoy, me veo obligado a rechazar a la gente".

No obstante, la crítica más sonada en ese país ha sido la de Pascale Mathieu, presidenta del Consejo de la Orden de Fisioterapeutas de Francia. Ella asegura que la praxis de Juge "es realmente lo contrario de lo que se debe hacer. Debemos atención a nuestros pacientes. Verlos durante unos minutos y dejarlos trabajar solos en máquinas, ¡eso no es una buena práctica!". "Las máquinas no reemplazan la mano, el ojo, ni la presencia, ni el razonamiento clínico", argumenta.

Por su parte, los fisioterapeutas de la comunidad profesional de la salud territorial de Normandía están en sintonía con la posición de Mathieu. En un comunicado de prensa recogido por el medio, aseguran que "las recomendaciones de la Alta Autoridad de Salud (HAS) y las sociedades científicas son claras". "La electroterapia por sí sola no puede tratar el dolor lumbar. El HAS subraya la prioridad de la atención activa, individualizada y educativa, sin dejar de lado las técnicas manuales siempre que no se utilicen solas", sentencian.