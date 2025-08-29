Un francotirador ucraniano demuestra sus dotes con el rifle al establecer el disparo récord mundial de 4 kilómetros

Nuevo récord registrado por el ejército ucraniano. Un francotirador de la Unidad de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, con un rifle Alligator de 14,5 milímetros, ha matado a dos soldados rusos a la vez. El incidente tuvo lugar el pasado 14 de agosto en el frente de la guerra en Donetsk, en una distancia de 4.000 metros.

Según publica el medio The New Voice of Ukraine, el atacante en cuestión es conocido como el "Fantasma de Bakhmut", un comandante de un pelotón de francotiradores especial de las fuerzas ucranianas bautizado como Hetman Bohdan Khmelnytskyi. Él mismo ha confirmado que su unidad logra rutinariamente "disparos precisos a distancias extremas".

En declaraciones recogidas por el medio, el soldado incide en que "este no es un caso único". Además, insiste en que "no es el resultado de un hombre", sino de "un esfuerzo en equipo". Este último incluye "tiradores, observadores, especialistas que operan con inteligencia artificial y drones operadores que filman y ajustan".

En cuanto al rifle, el Fantasma de Bakhmut revela que "tiene un gran potencial para configurar varios de largo alcance, pero sin actualizaciones técnicas esos registros no pueden ser logrados". Por ello, recomienda que "el fabricante se centre en esas mejoras". "Deben consultarnos y les explicaremos qué es exactamente necesario".

De acuerdo a la información difundida, el rifle Alligator es de largo alcance (7 kilómetros) y gran calibre (14,5 milímetros), y está diseñado para destruir vehículos blindados ligeros y fortificaciones enemigas. En cuanto a sus características, se informa que tiene ocho ranuras con un giro de 419 milímetros y a 1,5 kilómetros, una de sus balas puede penetrar una placa blindada de 10 milímetros.

Tal y como reza la publicación, el récord mundial anterior de muerte de francotirador se estableció en noviembre de 2023. Por esas fechas, el soldado ucraniano Viacheslav Kovalskyi, de 58 años, mató a un soldado ruso en la región de Jersón desde 3.800 metros.