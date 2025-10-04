Un hombre de 87 años compra un Rolex en un mercadillo y le cae encima el peso de la ley

Lo que comenzó como una simple compra en un mercadillo se ha convertido en un problema judicial para un jubilado belga de 87 años. El hombre, antiguo minero, adquirió en 2024 un Rolex Datejust en un mercado de pulgas de Leopoldsburg, sin saber —según sostiene— que se trataba de una pieza robada. Ahora, se enfrenta a un juicio por receptación en el tribunal penal de Hasselt, en la provincia de Limburgo.

El anciano pagó por el reloj 2.000 euros y entregó además dos piezas de su colección personal, elevando la operación a unos 3.200 euros. El vendedor le aseguró que volvería la semana siguiente con la documentación del Rolex, pero nunca reapareció. Sin sospechar nada irregular, el hombre revendió el reloj poco después a un conocido por 3.500 euros.

La historia dio un giro cuando se descubrió que el lujoso reloj había sido sustraído previamente. La fiscalía abrió entonces un proceso penal, considerando que el comprador debía haber sospechado de su procedencia. Aunque no tenía antecedentes y el beneficio obtenido fue mínimo, los fiscales insisten en que eso no lo exime de responsabilidad.

El abogado del acusado pide su absolución. Argumenta que la transacción fue pública, realizada en un mercadillo, y que el precio pagado no resultaba fuera de lo común. Además, subrayó que su cliente actuó de buena fe y que la venta posterior fue a un viejo amigo, sin ánimo de especulación. “Sería terrible que lo condenaran por esto”, declaró.

El proceso ha tenido un fuerte impacto en la vida del jubilado. Según su defensa, lleva noches sin dormir por la preocupación de verse involucrado en un procedimiento penal después de una vida de trabajo duro y sin manchas en su historial.

El tribunal de Hasselt emitirá su veredicto el próximo 6 de octubre. De ser considerado culpable, el anciano podría enfrentarse a una multa o incluso a una pena de prisión, ya que la legislación contempla hasta cinco años para los casos de receptación de bienes robados.