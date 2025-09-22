 Un hombre activa su cuenta de criptomonedas después de 12 años y se coloca en la élite de los dueños de bitcoins

Un usuario de criptomonedas reactivó una cuenta que llevaba 12 años inactiva y transfirió 1.000 bitcoins, equivalentes a unos 117 millones de dólares al precio actual, según la firma Lookonchain. La operación ha causado entusiasmo en la comunidad cripto.

La historia comenzó en 2013, apenas cuatro años después de la creación de Bitcoin, cuando el usuario recibió 1.000 unidades a un valor de 847 dólares cada una. Desde entonces, la criptomoneda se disparó y superó recientemente los 117.000 dólares por unidad.

El término “ballena” se usa para describir a quienes poseen más de 1.000 bitcoins, capaces de mover el mercado con sus operaciones. En esta ocasión, la transferencia no provocó fluctuaciones significativas, a pesar del volumen y del valor de mercado actual de Bitcoin, que supera los 2,3 billones de dólares.

En los últimos años, cada vez más propietarios han recuperado bitcoins olvidados o protegidos en billeteras inactivas, tanto por oportunidades de inversión como por seguridad ante posibles hackeos. Las ballenas suelen repartir sus fondos en varias direcciones para proteger sus activos.

Aunque 1.000 bitcoins es una cifra notable, no es la mayor transferencia del año. En julio de 2025, otra ballena movió 80.000 bitcoins que habían estado inactivos 14 años, equivalentes a 8.600 millones de dólares, la operación más grande registrada según CryptoQuant.

Actualmente, se calcula que existen 1.455 ballenas con más de 1.000 bitcoins, pero solo unas 100 superan los 10.000. Apenas cuatro poseen más de 50.000 bitcoins, valorados en 5.800 millones de dólares, consolidando su posición en la élite de la criptomoneda.