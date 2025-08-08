Un hombre deja morir de hambre y sed a 32 perros en una finca de Badajoz

La Guardia Civil ha hallado 32 perros muertos por inanición en una finca de Azuaga (Badajoz). Según explican desde el Cuerpo, los animales llevaban abandonados desde el pasado mes de junio, algunos de ellos sueltos, pero otros atados con cadenas o en el interior de “boxes”, todos ellos sin agua ni comida. El propietario del recinto está siendo investigado ahora como autor de un presunto delito de abandono animal.

Los agentes explican que todos los canes se encontraban en condiciones deplorables de salubridad, sin acceso a agua y comida, algo que llegó a causarles la muerte por inanición. Los investigadores pudieron comprobar que algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos.

Todos presentaban una extrema delgadez y signos de abandono y los cuerpos hallados estaban en diferentes estados de descomposición. La actuación tuvo lugar la semana pasada cuando una patrulla del SEPRONA encontró indicios de que en la nave pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario, por lo que se practicaron gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.

Una vez llevada a cabo la inspección en presencia de su dueño, un vecino del mismo municipio, los agentes hallaron un total de 32 cadáveres de perros diseminados por las instalaciones. Una vez recogidas las pruebas incriminatorias, se investiga el propietario por un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos estos perros. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.