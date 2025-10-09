Un hombre se vale de 150.000 botellas de plástico para construir una isla: "Si todo está aquí, ¿por qué lo compraría?"

Un hombre británico se ha vuelto viral después de construir, dos veces además, una isla hecha con materiales reciclados. Todo comenzó en 1998, momento en el que Showa (como se le conoce) empezó a construir una isla hecha con botellas de plástico, a la que llamó como "Isla Espiral".

Sin embargo, desafortunadamente, su sueño se vino abajo (literalmente) cuando el huracán Emily pasó por la zona y acabó con ella. A pesar del percance, y de ver con sus propios ojos cómo se derrumbaba lo que había trabajado durante años, el británico no se rindió y decidió volver a levantar la construcción, que terminó finalmente en 2010.

Para la nueva casa, el hombre utilizó unas 150.000 botellas de plástico con las que conformó la base de la construcción, así como su jardín. Además de haber demostrado ser un gran aliado del reciclaje y un gran constructor, el hombre también cuenta con un gran talento para los negocios, pues no ha tardado en sacar rentabilidad de su proyecto.

Y es que, además de haberse ahorrado algo de dinero levantándose el mismo su propia casa, el británico ahora recibe ingresos ofreciendo tours a los visitantes en su barco. Uno de los trucos para que su construcción aguante, según relata el mismo en medios locales, es que las botellas de plástico se han fusionado con las plantas marinas, lo que produce una mayor estabilidad.

Para su jardín, el hombre ha esparcido algo de arena y ha plantado algunos tipos de plantas que producen diferentes tipos de frutos con los que se alimenta, lo que hace aún más funcional este curioso hogar, que cuenta con una sala de estar, una cocina, un baño con ducha, dos dormitorios e incluso un observatorio donde poder ver las estrellas por la noche.

Otra de las curiosidades es que la ducha funciona con tanques de agua de lluvia, mientras que el baño funciona con compostaje, lo que le convierte en un proyecto aún más verde. De hecho, las autoridades de México han catalogado la construcción como una "embarcación ecológica". Ahora, muchas personas puede que sigan los pasos del británico, quien afirma que "si todo está aquí, ¿por qué lo compraría?", tal y como recoge iefimerida.