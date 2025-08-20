Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un inspector jefe aclara qué hay que hacer con las persianas en verano para no llamar la atención de los ladrones

Estos detalles podrían invitarles a delinquir.

Redacción HuffPost
Un ladrón en una vivienda, en una imagen de archivo.Getty Images

Una de las preocupaciones que más resuenan entre los veraneantes es la seguridad de las casas. Dejar la casa sola durante semanas puede llamar la atención de los ladrones. La policía danesa ha revelado algunos detalles que pueden ser determinantes para evitar robos. 

Según publica el medio danés T-Online, si se viaja, se deben considerar algunos factores para no invitar a los ladrones a delinquir. El detective jefe de la policía de ese país, Harald Schmidt, asegura que el mayor error que comenten los veraneantes es que "no se comportan de manera consciente con la seguridad". 

En declaraciones recogidas por el digital pone algunos ejemplos, como vaciar el buzón o regar las plantas. "Un buzón desbordado o unas flores muy secas en el jardín y en el alféizar de la ventana indican la ausencia de los propietarios", explica. Asimismo, aplica lo mismo con las ventanas.

Por ello, él mismo recomienda tener a alguien que "cuide de las flores, vacíe el buzón o abra las cortinas por la mañana y las cierre por la noche". Pero, si esto no es posible, sugiere dejar las persianas "totalmente abiertas". Así, los delincuentes "son menos conscientes" de la marcha de los turistas si las persianas permanecen levantadas. 

En el caso del buzón, el digital recomienda colocar una pegatina que indique "por favor, no deposite publicidad". Sugiere cancelar temporalmente cualquier tipo de suscripción de prensa o de lectura y, asimismo, no anunciar la partida en redes sociales.

