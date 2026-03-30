Un instituto de Mallorca denuncia el ataque homófobo que ha sufrido un profesor por parte de alumnos

Un profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx, en Mallorca, ha sufrido un ataque homófobo por parte de alumnos, según ha denunciado el claustro en redes sociales con un comunicado bajo el título 'Cuando atacan a uno, nos atacan a todos'.

Según la Cadena SER, el docente afectado ya ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil. Los hechos, relatan, ocurrieron el domingo 22 de marzo, en una "conocida plataforma educativa", donde desde un perfil falso se realizaron publicaciones con insultos homófobos hacia él, "imágenes ajenas sobre genitales y accesorios sexuales y también se hizo público el nombre del profesor en cuestión".

A través de Instagram, el claustro del centro ha expresado su repulsa ante esos "graves acontecimientos" contra "la dignidad de un colega".

"En esta ocasión, los ataques han tenido un carácter claramente homofóbico, pero no son un caso aislado en una dinámica más amplia que hemos estado arrastrando durante mucho tiempo. Estamos cansados de recibir insultos, amenazas, ofensas y muestras de desprecio que, lejos de ser excepcionales, se han convertido en una realidad demasiado común. Esta normalización de la falta de respeto es profundamente preocupante y totalmente inaceptable", han subrayado.

Los docentes recalcan que no se trata de algo aislado, sino de una "realidad que se vive en los centros educativos de manera generalizada y que lamentablemente también sufren otros sectores y áreas sociales".

"Ante esto, el castigo puntual no es suficiente. Una conciencia social real y sostenida por el tiempo es esencial", han defendido. Por ello, piden que las instituciones "con capacidad de actuar den una respuesta clara, decisiva y eficaz, protejan a las víctimas y actúen con decisión contra cualquier forma de discriminación".

"Cuando uno de nosotros ataca, nos atacan a todos: hoy es él, mañana puede ser cualquiera de nosotros o alguien de los tuyos. Cuando sean capaces de hacer estas acciones hacia los maestros, imagina lo lejos que pueden llegar cuando se trata de una relación de pares. La convivencia no es negociable", han resaltado en su comunicado.