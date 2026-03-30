Visto en Amazon: cuánto cuesta la gorra roja viral con la que Sánchez desafía a Trump

Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendía al aparecer en un vídeo colgado en sus redes sociales con una gorra roja que decía: "Make science great again" ("Haz que la ciencia sea grande de nuevo"), una parodia del famoso lema "Make America Great Again" con la que Donald Trump consiguió ser presidente de los Estados Unidos.

Esta gorra roja, de la que todo el mundo habla ahora tras la publicación de dicho vídeo, se puede conseguir fácilmente en Internet. En Amazon, por ejemplo, se vende por 10,59 euros y se puede comprar en diferentes colores: negro, azul, gris, rosa... y por supuesto, la roja de Sánchez.

La ciencia es uno de los sectores más castigados por las políticas de Donald Trump. Según la revista The Lancet, el magnate "está desmantelando la infraestructura de investigación sanitaria del país". Sobre todo, por la pérdida de fondos federales de las universidades, que se han visto obligadas a cancelar programas de investigación y por la fuga de cerebros estadounidenses a otros países. La revista Nature publicó en 2025 una encuesta que afirmaba que el 75% de los científicos del gigante americano estaban planteándose marcharse del país a raíz de los recortes del Gobierno.

Según The New York Times, Trump también ha despedido a grandes equipos de científicos, ha cerrado miles de proyectos de investigación y ha propuesto profundos recortes de gastos para nuevos estudios.

Por el contrario, el gasto en I+D en España alcanzó un máximo histórico de 23.931 millones de euros en 2024, según la estadística publicada sobre Actividades de I+D en nuestro país del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento representa un crecimiento del 6,9% respecto a 2023. Desde 2018, el gasto en I+D ha aumentado un 60,1%. Sin embargo, España sigue teniendo una deuda pendiente con la ciencia al ser uno de los países que menos dinero aporta en relación con su PIB.