Una carta al director de 'El País' habla alto y claro sobre la fuga de talento que sufre España: "Una miopía social que lleva al desastre"

La fuga de talento vuelve a colarse en el debate público español, esta vez a través de una carta al director publicada en El País. En pocas líneas, su autor, Luis Mariano Moreno Écija, vecino de Getafe, pone el foco en un problema que lleva años gestándose y que, lejos de resolverse, parece intensificarse: la salida constante de profesionales cualificados al extranjero.

Ingenieros, médicos, investigadores o perfiles técnicos altamente formados abandonan España en busca de oportunidades que aquí no encuentran. No se trata únicamente de salarios más altos —aunque ese es un factor determinante—, sino también de reconocimiento profesional, estabilidad y posibilidades reales de desarrollo.

El fenómeno no es nuevo, pero sí persistente. Desde la crisis económica de 2008, miles de jóvenes cualificados han optado por construir su carrera fuera del país. Aunque en algunos momentos se habló de "retorno del talento", los datos y testimonios apuntan a que la tendencia sigue viva.

Un problema estructural

La carta publicada en El País va más allá de la denuncia individual y señala directamente a un modelo empresarial que, según su autor, arrastra inercias del pasado. Habla de una "miopía social" que prioriza la contención de costes laborales frente a la inversión en capital humano.

Este enfoque, sostiene, puede ofrecer resultados a corto plazo, pero tiene consecuencias profundas a medio y largo plazo. La falta de incentivos para retener talento no solo empuja a los profesionales a marcharse, sino que debilita el tejido productivo en su conjunto.

La pérdida de estos perfiles cualificados impacta en múltiples niveles: reduce la capacidad de innovación, limita la competitividad de las empresas y afecta a la calidad de servicios esenciales como la sanidad o la investigación científica. En otras palabras, no es solo un problema individual, sino colectivo.

Salarios, reconocimiento y expectativas

Uno de los puntos clave que subyace en esta reflexión es la desconexión entre formación y recompensa. España cuenta con universidades y centros de formación que generan profesionales altamente preparados, pero el mercado laboral no siempre está a la altura de ese capital humano.

Muchos jóvenes se encuentran con salarios que no compensan años de estudio o con estructuras laborales rígidas que dificultan el crecimiento. Frente a esto, otros países europeos ofrecen condiciones más atractivas, tanto en términos económicos como de desarrollo profesional.

La consecuencia es un círculo difícil de romper: cuanto más talento se va, más complicado resulta generar un entorno innovador que, a su vez, permita retener a futuras generaciones.

Una advertencia de fondo

La carta concluye con una idea clara: retener talento no es un gasto, sino una inversión estratégica. Apostar por mejores condiciones laborales, reconocimiento y oportunidades de crecimiento no solo beneficia a los trabajadores, sino al conjunto del país.

El mensaje, aunque breve, actúa como una llamada de atención. La fuga de talento no responde a una decisión aislada de miles de profesionales, sino a un sistema que, según denuncia su autor, no está sabiendo ofrecerles razones suficientes para quedarse.

En un contexto global cada vez más competitivo, donde el conocimiento y la innovación marcan la diferencia, ignorar este problema puede tener consecuencias duraderas. La cuestión, en el fondo, no es solo por qué se van, sino qué está fallando para que no quieran quedarse.