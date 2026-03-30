Los médicos especialistas privados son los profesionales mejor pagados de España con 56.832 euros: su salario subió un 12,4% en 2025, cuatro veces más que la media del país

El mercado laboral español atraviesa una etapa poco habitual: las empresas buscan más talento del que encuentran disponible. Así lo describen desde Adecco, donde apuntan a un escenario en el que, pese a que el paro sigue siendo relevante, la demanda de trabajadores supera a la oferta en muchos sectores.

Los datos respaldan esa percepción. Según InfoJobs, las vacantes crecieron un 1% en el último año, mientras que el número de candidatos aumentó un 5%. A simple vista, podría parecer que hay más competencia entre aspirantes, pero la realidad es más compleja. La expansión económica está impulsando nuevos proyectos empresariales, al tiempo que la transformación tecnológica —especialmente por la inteligencia artificial— está reconfigurando plantillas: algunos perfiles desaparecen, otros emergen y muchos deben adaptarse.

A esto se suma un factor menos visible pero determinante: el absentismo laboral, que obliga a cubrir posiciones de forma continua. El resultado es un mercado dinámico, donde los trabajadores perciben mayores oportunidades y se sienten más inclinados a cambiar de empleo. En este contexto, saber qué profesiones ofrecen mejores salarios resulta clave para quienes se plantean dar un giro a su carrera.

La sanidad lidera el ranking salarial

El último análisis de InfoJobs, elaborado a partir de más de 700.000 ofertas de empleo, sitúa a los médicos especialistas del sector privado en lo más alto de la tabla. Su salario medio alcanza los 56.832 euros brutos anuales, tras experimentar un incremento del 12,4% en 2025.

Se trata de una subida muy superior a la media nacional, que según el INE se quedó en el 3,2%. La diferencia refleja un problema estructural: la escasez de profesionales sanitarios.

La alta demanda de estos perfiles, unida a la fuga de talento hacia otros países con mejores condiciones, ha elevado considerablemente sus retribuciones. Los especialistas con experiencia y reputación consolidada pueden incluso superar los 80.000 euros anuales, especialmente en el ámbito privado o en mercados internacionales.

Este fenómeno también explica por qué otras profesiones sanitarias —como veterinarios, fisioterapeutas o enfermeros— aparecen bien posicionadas en los rankings salariales cuando se incluyen ofertas en el extranjero. Sin embargo, su situación cambia al analizar únicamente el mercado español.

Tecnología y dirección: los otros grandes salarios

Aunque la sanidad domina el ranking, otros sectores mantienen posiciones destacadas. En segundo lugar aparece el arquitecto de sistemas IT, con un salario medio cercano a los 52.000 euros y una subida moderada respecto al año anterior.

Por detrás se sitúan perfiles directivos, como el director financiero, con más de 50.000 euros anuales, junto a otros cargos ejecutivos como responsables de operaciones, producto o ventas, cuyos salarios se mueven entre los 47.000 y los 39.000 euros.

En paralelo, también destacan perfiles técnicos especializados —ingenieros, consultores o científicos de datos— que mantienen salarios competitivos, aunque sin los incrementos pronunciados de la sanidad.

Más allá del sueldo: lo que pesa en una oferta

Un aspecto relevante del estudio es que no todas las ofertas incluyen información salarial. De hecho, menos de la mitad especifica una cifra, y solo una pequeña parte menciona beneficios adicionales.

Esto significa que los salarios publicados suelen ser el punto de partida para la negociación, que puede mejorar en torno a un 10% en muchos casos. Además, no incluyen variables como bonus, incentivos o beneficios sociales, especialmente comunes en puestos directivos.

Cada vez más, los candidatos valoran otros factores más allá del salario. Elementos como la cultura de la empresa, el bienestar laboral o el contenido del puesto ganan protagonismo en la decisión final. El teletrabajo, por ejemplo, ha perdido presencia en las ofertas, pero sigue siendo un aspecto muy demandado.

Las habilidades que marcan la diferencia

Para quienes buscan mejorar sus condiciones laborales, los expertos coinciden en una idea clave: no todo depende de la especialización técnica. Las llamadas habilidades blandas —comunicación, trabajo en equipo o capacidad de negociación— son cada vez más determinantes.

Según diversos análisis, los puestos que requieren este tipo de competencias suelen ofrecer mejores condiciones en conjunto: mayor flexibilidad, entornos laborales más atractivos y, en muchos casos, mejores salarios.

Además, en un contexto de creciente automatización, estas capacidades se convierten en un valor diferencial difícil de sustituir por la tecnología. Como señalan algunos expertos, las tareas menos automatizables son precisamente las que están ganando peso en el mercado.