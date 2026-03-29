Feijóo revela qué es lo que le dice la gente cuando le paran por la calle: a Ayuso no le hará mucha gracia

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido una entrevista en el diario La Vanguardia en la que, sin necesidad de que le preguntaran por ello, ha revelado qué es lo que le dice mucha gente cuando le para por la calle.

En primer lugar, le han preguntado por el balance de estos cuatro años que lleva al frente del Partido Popular y él no ha dudado en reconocer que es un balance "bueno". "Más allá de las opiniones, hay los datos", ha señalado.

"En España se han producido doce elecciones. Algunas agrupadas, como fueron las municipales o las autonómicas de la vía del 143, y otras individualizadas como las de Euskadi, Cataluña, Galicia o Andalucía", ha explicado.

Feijóo ha asegurado que el resultado de esas doce elecciones "son diez victorias del PP". "Cuando yo llegué, el Partido Popular tenía una mayoría absoluta, que era la comunidad de donde provenía, Galicia. Hoy tiene cuatro mayorías absolutas", ha expuesto.

De "profunda crisis" a "primera fuerza política"

El líder del PP ha asegurado que, a su llegada, su partido político tenía "el 20% de los votos, hoy tiene el 33% de votos". "Mi partido tuvo una profunda crisis y hoy mi partido es la primera fuerza política de España", ha añadido.

Al preguntarle por sus críticas constantes contra el Ejecutivo durante estos últimos años, Feijóo no ha dudado en defender que "la frase 'no he venido a insultar, he venido a ganarle', la he cumplido".

"Es que en estas doce elecciones Sánchez no ganó ninguna. Ganaron el PNV y el PSC. No el PSOE", ha razonado. Pero la cosa no ha quedado ahí y ha terminado revelando qué es lo que le dice la gente por la calle.

Feijóo ha contado el comentario que muchos le hacen cuando se cruzan con él y se paran a saludarle. "Si usted me acompaña por la calle, le aseguro que el 80% de la gente que me para me dice que soy demasiado blando", ha apuntado.

"No estoy especialmente satisfecho de entrar a la provocación de Sánchez y contestar de forma desabrida muchas veces. Le aseguro que no estoy especialmente satisfecho. Es verdad que el nivel de provocación del presidente Sánchez no tiene precedentes en la presidencia de los gobiernos de España", ha sentenciado.

Preguntado sobre en qué calles le llaman blando y si son las de Madrid, Feijóo ha destacado que "no solo en Madrid". "En toda España", ha apostillado, antes de que reiterara que Madrid no le ha cambiado.

"No, yo creo que no. Pero le reitero, he hecho todas las campañas, he hecho todo el ciclo de elecciones. He estado en todas las provincias de España. Y cuando me subo en el AVE, en un avión, me ven en una estación, le aseguro que es así, la gente me pide dureza", ha zanjado.