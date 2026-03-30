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Trump sorprende con Cuba: "No me importa que llegue petróleo ruso… tienen que sobrevivir"
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Trump sorprende con Cuba: "No me importa que llegue petróleo ruso… tienen que sobrevivir"

El presidente de EE.UU. rebaja el tono con La Habana en plena crisis energética pese a su propia presión para asfixiar al régimen.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El presidente de EEUU, Donald Trump, el 3 de marzo de 2026, atendiendo a la prensa en la Casa Blanca.
El presidente de EEUU, Donald Trump, el 3 de marzo de 2026, atendiendo a la prensa en la Casa Blanca.Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Donald Trump ha dado un giro inesperado con Cuba en plena crisis energética en la isla. El presidente de Estados Unidos aseguró este domingo que no le preocupa que un petrolero ruso llegue con crudo a la isla: "No me molesta… tienen que sobrevivir". No hay forma de pillarle el punto a Trump, siempre capaz de sorprender.

Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado, con Cuba sumida en apagones y escasez de combustible. El propio Trump, que ha impulsado un bloqueo energético para presionar al régimen, sorprendió al justificar la entrada del petróleo por motivos prácticos: "La gente necesita calefacción y aire acondicionado y todas las demás cosas que uno requiere".

Un giro en plena presión a Cuba

El mensaje contrasta con la estrategia de su propia Administración en los últimos meses. Washington ha tratado de cortar el suministro de petróleo a la isla para forzar cambios políticos, una medida que ha agravado la crisis energética y económica en el país.

De hecho, Estados Unidos llegó a amenazar con sanciones a cualquier país que enviara crudo a Cuba, en un intento de aislar completamente al Gobierno cubano.

Sin embargo, ahora Trump minimiza el impacto de este envío: "Si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", dijo, insistiendo en que el régimen está "terminado" y señalando directamente a su liderazgo como "malo y corrupto".

Un petrolero ruso en el foco

El buque en cuestión, el Anatoly Kolodkin, cargado con cientos de miles de barriles de crudo, se encuentra a pocos kilómetros de la isla y su llegada podría aliviar temporalmente la crisis energética.

La decisión de permitir su entrada ha generado sorpresa, ya que el propio petrolero está sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.

Entre la presión y el pragmatismo

El movimiento refleja una contradicción evidente: mientras mantiene la presión política sobre La Habana, Trump parece abrir la puerta a medidas puntuales para evitar un colapso total en la isla.

Según el propio mandatario, no se trata de un cambio de estrategia, sino de una cuestión práctica: permitir cierto alivio a la población sin modificar su objetivo final.

En medio de esta ambigüedad, la situación en Cuba sigue siendo crítica, con una economía prácticamente paralizada y una dependencia total del petróleo importado para sostener servicios básicos.

Y mientras tanto, el mensaje de Trump deja una frase que resume el momento: presión máxima… pero con excepciones cuando la realidad aprieta.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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