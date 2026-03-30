Acuerdo en el CGPJ entre ambas alas: subidas de sueldo de hasta 800 euros al mes

No ha sido unánime, pero sí se ha registrado un nuevo acuerdo en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre magistrados del ala conservadora y de la progresista. Según adelanta la Cadena SER, hace meses que se aprobó una subida de sueldos en el órganos de poder de los jueces para la presidenta, Isabel Perelló, y para los veinte vocales que lo integran.

Dicho incremento de salario fue acordado hace meses, en septiembre del año pasado, a través de su Pleno, que dio luz verde a un complemento de antigüedad de 10.000 euros anuales para los miembros que no son funcionarios. Según la mencionada información, se trata de un aumento que puede llegar a alcanzar los 835 euros mensuales en los casos más elevados. Teniendo en cuenta que estamos hablando de sueldos que se mueven entre los 130.000 y 155.000 euros anuales.

La finalidad era la de actualizar la cifra ya existente y aprobada en 1998, que lo situó en los actuales 522 euros. Para los funcionarios, es decir casos tanto de jueces como de fiscales, la subida fue de 62,8 euros mensuales por cada trienio. Para aquellos que llevan más de cuatro décadas en la carrera judicial, se superan los 800 euros al mes con este complemento, un caso que afecta a la propia presidenta del Poder Judicial o a magistrado de altos tribunales como José Antonio Montero y Ángel Arozamena —Tribunal Supremo—.

Un acuerdo con tres votos 'progresistas' en blanco

Por otro lado, y de nuevo según la publicación de la SER, esta subida de sueldo viene dada por un acuerdo entre los vocales conservadores y los progresistas, ante una cuestión que se viene abordando desde que comenzó el mandato de este CGPJ. Sin embargo, no se informó a los medios de comunicación de este, ni tampoco se actualizó el salario en el portal de transparencia, a pesar de haber pasado ya seis meses de la aprobación.

Desde el CGPJ han trasladado al citado medio radiofónico que el acuerdo se adoptó por la mayoría del Pleno, acogiéndose a una previsión legal que contempla la Ley de los Presupuestos Generales del Estado del año 2022.

No obstante, el acuerdo en el pleno no recibió apoyo total. Fueron 18 los votos a favor, pero hubo tres votos en blanco, concretamente de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, además de Esther Erice e Inés Herreros, dos vocales consideradas dentro del ala progresista de este organismo. En el acta de ese pleno, Perelló señaló el motivo de su voto en blanco, indicando que entendía que la subida salarial no era un asunto prioritario.