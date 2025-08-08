Un ladrón cree haber arrebatado un Rolex a un turista en Barcelona y el dueño se sorprende al haber sido atacado por este objeto

Suceso digno de película de Woody Allen en las calles de Barcelona. El error cometido por un ladrón ha traspasado fronteras y ha llegado incluso a medios europeos como el galo L'Indépendant ante la magnitud de la equivocación. ¿Tanto? Tanto que permite darle la vuelta al refrán recientemente rescatado y el que fue a por Rolex acabó llevándose setas.

En este sentido, el escenario fue Via Laietana, cuando el reloj marcaba las 22.00 horas -otro reloj, el de la historia ha sido robado-. La víctima, un transeúnte que paseaba en plena arteria comercial portando un reloj de pulsera. Otro hombre aparece y forcejea hasta arrebatarle el objeto y echar a correr.

En la zona estaba una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona, de paisano, que presenció la escena y se puso en marcha para detener al individuo que había tratado de huir entrando en el baño de un local comercial. Las prisas, la forma de entrar corriendo y de encerrarse provocaron que uno de los empleados diese la voz de alarma para indicárselo a los agentes. Así lo recoge El Caso.

La gran equivocación

Lógicamente, el presunto ladrón fue detenido por los agentes, pero cuando comprobaba en los servicios el botín pudo percatarse que no era uno de esos relojes de lujo que rondan los 100.000 euros. En realidad, le había echado el guante a una imitación. ¿Una imitación cara? Podría recuperarse también otro reciente refrán para darle un cambio: 'Cuando crees que has robado un Rolex, pero lo que te llevas en un reloj de AliExpress'. Sin faltar a la verdad, en realidad la imitación era un producto de Temu -otra plataforma de compraventas digital- de unos 20 euros de valor. Fue devuelto a su propietario, por supuesto.