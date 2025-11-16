Un medio extranjero señala que si Ucrania pierde la lucha contra la corrupción acabará perdiendo la guerra frente a Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una conferencia de prensa durante la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, el 23 de octubre de 2025.

Los escándalos financieros y políticos en Ucrania son un hecho cotidiano. En uno de sus artículos, el periódico polaco Defence 24, ha recordado algunos casos de corrupción en el seno del gobierno de Kiev, como Viktor Yushchenko o Viktor Yanukóvich, que construyó un sistema de cleptocracia que terminó con su exilio en 2024. Por su parte, Petro Poroshenko tuvo que enfrentarse al caso Svinarchuk, un escándalo de corrupción en la industria de defensa.

Tal y como reza el medio de comunicación, la elección de Volodímir Zelenski como presidente en 2019 se suponía que iba a ser una ruptura radical con el pasado, ya que se presentó como "un hombre ajeno al antiguo sistema". Hoy, el propio presidente se enfrenta a su mayor crisis de reputación: el escándalo en torno a su viejo conocido, el empresario Timur Mindych, copropietario de Kvartal 95.

En plena ofensiva rusa, ha surgido la llamada Operación Midas. Hace unos días, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) anunciaron el desmantelamiento de un grupo delictivo organizado que operaba dentro de la gigante energética estatal Energoatom. Según la investigación, recogida por el diario, la empresa operaba un sistema de comisiones ilegales, denominado "Shlyaban": toda empresa que quisiera obtener un contrato de Energoatom tenía que pagar entre el 10 % y el 15 % del valor del contrato. Los investigadores, consultados por el medio, estiman que la magnitud del fraude supera los 100 millones de euros.

No obstante, y según la publicación, lo que más ha destacado la opinión pública es que, mientras Putin se disponía a atacar la infraestructura energética, "los miembros de esta red discutían cómo aumentar el margen del 10 al 15 %" en la construcción de nuevos bloques nucleares". Para gran parte de los ucranianos, esto ya no es "otro escándalo", sino un "veredicto moral" sobre parte de la élite. "Un Estado en guerra necesita procedimientos, no sentimientos; cuando las decisiones se toman en una mesa de café, siempre hay lugar para un sobre", opina el diario.

Por lo tanto, "el escándalo Mindych no es solo una cuestión de dinero", tal y como concluye el medio, "es una prueba de la resistencia de un sistema que durante años funcionó basándose en la lealtad más que en las instituciones". "Ucrania resistirá los misiles rusos, pero no sobrevivirá a sucesivos escándalos", asegura un experto en declaraciones al medio de comunicación. "Si Ucrania pide al mundo armas, fondos y confianza, debe demostrar que ningún vínculo privado, ningún nombre personal y ningún sentimiento anterior a su entrada en la política es más fuerte que el interés del Estado".