Un murciano alaba a las gentes de su nuevo lugar de acogida al afirmar que "tienen el mejor acento de España"

"Voy a abrir un melón que consideraba bastante obvio, pero parece ser que hay gente que necesita un empujoncito para razonar". Así comienza uno de sus vídeos el creador de contenido en TikTok Daniel Espallardo, originario de Murcia y residente en Tenerife desde hace tres años.

En la publicación, que ha generado un intenso debate en redes sociales, el chico reflexiona sobre el uso de expresiones propias del habla canaria, defendiendo la adopción de términos como 'guagua', 'cholas' o 'gaveta', no como una renuncia a su identidad, sino como un acto de respeto hacia la tierra que lo ha acogido.

A lo largo del vídeo, Espallardo enfatiza que, aunque se siente orgulloso de su acento murciano, no ve problema alguno en adaptarse lingüísticamente al entorno canario. "Tengo mi acento, un acento que me encanta y que no tengo por qué suprimir ni obviar", asegura para matizar después que, con el tiempo, ha ido suavizando su forma de hablar, un cambio que considera natural y enriquecedor.

También deja claro que no tiene inconveniente en adoptar el acento y las expresiones canarias. "No sería ningún problema acabar hablando como los canarios, porque el canario es el mejor acento de España con diferencia", afirma.

Desde su llegada a Tenerife, el creador de contenido adoptó sin dificultad palabras características del Archipiélago. "Yo llevo diciendo guagua desde el día uno en que pisé esta isla", señala, agradecido por el trato recibido desde que llegó: "Se me acogió con los brazos abiertos y se me hizo sentir la persona más afortunada del mundo".

Adaptación y apertura cultural

En este sentido, critica a quienes se resisten a emplear el léxico local, mencionando el ejemplo concreto de una conversación con una persona que, viviendo en Canarias, insistía en seguir usando 'autobús' en lugar de 'guagua'.

¿Cómo que tú dices 'autobús'? Pero tú dices 'guagua' porque aquí se dice 'guagua'. Es una cuestión de respeto", afirma. "¿O acaso tienes tú que venir aquí a imponer cómo tú hablas o enseñar a nadie a hablar, como si la gente aquí no supiese hablar?", añade.

Para él, el uso del léxico local no solo refleja un proceso de adaptación lingüística, sino también un ejercicio de apertura cultural. "Más allá de la culturización que supone ver cómo se habla aquí, está el origen de por qué se habla así", argumenta, apelando a la curiosidad y al respeto por las tradiciones lingüísticas locales.

Finalmente, Espallardo lamenta que algunas personas se pierdan valiosas experiencias por cerrarse a lo nuevo. "Una experiencia completamente satisfactoria que todos estos cerrados de mente dejan de vivir", concluye.

Diferente reacciones

El vídeo ha generado una oleada de diversas reacciones entre los usuarios de TikTok, tanto de residentes canarios y otras personas que han vivido procesos similares de adaptación lingüística.

Muchos canarios se sienten agradecidos por el esfuerzo de adaptación de Espallardo e invitan a todos a comportarse como él. "Por eso los canarios decimos que hay Godos y Peninsulares justo por eso, hay que respetar!", señala una seguidora. "Como tú, que vengan a miles", añade otra.

No obstante, otros restan importancia al gesto, asegurando que hay otras formas de mostrar respeto: "No nos faltas el respeto por no decir guagua, tú puedes decirlo como lo sientas mas a gusto o natural. Faltar el respeto sería querer que nosotros dijésemos autobús".

También hay quienes han confesado no atreverse a usar las expresiones locales por temor a que parezca que se adueña de algo que no le pertenece: "Jope pues yo, una madrileña viviendo en las palmas, no soy capaz de decir guagua porque siento que me estoy apropiando de algo que no es mío y no me sale jajaja".