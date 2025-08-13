Un neurólogo de EEUU pide a los mayores de 50 años comer con frecuencia la fruta del sur de España

Los españoles comemos más fruta en verano que en cualquier otro momento del año. Esto es importante, ya que cuando las temperaturas rozan —e incluso superan— los 40 grados en muchas regiones del país mantenerse hidratado es fundamental. Y para ello las frutas de temporada son clave.

Sin embargo, estos alimentos son necesiarios, y mucho, también durante el resto del año debido a los nutrientes esenciales que aportan. Entre otros motivos, los expertos recomiendan una dieta que incluya frutas para promover un envejecimiento cerebral saludable.

El neurólogo y profesor de la Facultad de Medicina de Nueva York, Mill Etienne, ha señalado que la fruta que "merece más reconocimiento" para un envejecimiento saludable es la granada, cuya temporada principal es de septiembre a noviembre y en España se cultiva principalmente en la provincia de Alicante.

"Las granadas son ricas en polifenoles, que proporcionan potentes efectos antioxidantes, antiinflamatorios y neuroprotectores", ha explicado, según el medio Notícias ao Minuto. De esta forma, las granadas ofrecen diversos beneficios cognitivos, como mejorar el aprendizaje y la memoria. "También pueden ayudar a proteger el cerebro del amiloide, la proteína que se acumula en el cerebro de las personas con Alzheimer", afirmó Etienne.

En España, se estima que alrededor de 800.000 personas viven con Alzheimer, según la Sociedad Española de Neurología. Esta enfermedad es la forma más común de demencia neurodegenerativa y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos en nuestro país. Además, se calcula que más de la mitad de los casos leves no son diagnosticados.

Estudios recientes sugieren que las propiedades antiinflamatorias de las granadas podrían ayudar a proteger contra esta enfermedad. El neurólogo también ha apuntado que se están realizando más estudios para evaluar si las granadas pueden ayudar a prevenir o retrasar la progresión de otras enfermedades cerebrales, como el Parkinson.

A pesar de esto, Etienne ha precisado que las granadas pueden no ser una opción recomendable para todos, ya pueden interactuar con algunos medicamentos, como los anticoagulantes, las estaninas, los inhibidores de la ECA y los antidepresivos. "Si está considerando incorporar granadas a su dieta habitual, es importante consultar con su médico para asegurarse de que sean seguras", aconseja el experto.