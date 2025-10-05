Un nuevo estudio de la Universidad Autónoma de Madrid avisa de lo que está pasando con las aves en el tramo de AVE Madrid- Valencia

Un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid ha detectado un patrón alarmante de mortalidad de aves en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia, a su paso por la provincia de Toledo. El trabajo, desarrollado durante dos años dentro del proyecto europeo LIFE Impacto Cero, confirma que especies en riesgo como la avutarda común y el búho real están sufriendo atropellos con mayor frecuencia de lo esperado.

En el caso de la avutarda, las muertes se concentran en un único tramo del trazado ferroviario, que coincide con un corredor de vuelo habitual entre zonas de alimentación. Gracias a modelos de hábitat y censos de campo, los investigadores lograron identificar este punto negro con precisión.

La situación del búho real, en cambio, es diferente. Su mortalidad se reparte de forma más homogénea a lo largo de la vía, lo que apunta a un problema estructural vinculado a la presencia de presas —sobre todo conejos— en los taludes, que atraen a las rapaces hacia la zona de riesgo.

Los científicos subrayan que ambos casos reflejan un impacto directo de las infraestructuras de alta velocidad sobre la biodiversidad. La avutarda y el búho real actúan como especies “bandera” de un fenómeno más amplio que afecta a numerosas aves de gran tamaño y valor de conservación.

El estudio propone medidas específicas según la especie. Para la avutarda, la instalación de barreras en tramos muy concretos podría reducir drásticamente los atropellos. En el caso del búho, la clave estaría en gestionar el entorno de la vía para minimizar la presencia de presas que atraen a las rapaces.

En conjunto, la investigación insiste en la necesidad de integrar desde el inicio mapas de riesgo y datos sobre la fauna afectada en la planificación de infraestructuras. Solo así, señalan, será posible compatibilizar el desarrollo del transporte de alta velocidad con la conservación del patrimonio natural.