Un pastor da la voz de alarma ante lo que están haciendo los turistas con las vacas y sus establos por una cerveza y un sándwich

Alarma ante el comportamiento nocivo de los turistas en los campos de la región de Trento, al norte de Italia. Algunos de los visitantes que van de vacaciones al lugar asustan a las vacas con palos, y muchos de ellos se presencian en el interior de los establos para hacer sus necesidades, dejando restos de basura.

En declaraciones recogidas por el medio italiano Il Dolomiti, Giovanni Goldoni, un pastor del Parque Natural Adamello Brenta, denuncia lo que está sucediendo. "Mis vacas pastan en prados bordeados por puertas en las que se han colocado varios letreros con las reglas de conducta para turistas y excursionistas", explica en su entrevista.

Sin embargo, Goldoni lamenta que estos visitantes no siempre respetan las reglas. "Son muchos los perros que corren por los pastos sin correa", crítica, en referencia a una de sus normas: "Mantén a tus perros atados y mantén la distancia con las vacas, porque son animales instintivos". Además, relata que "el año pasado tuve que ir a buscar algunas vacas que se había escapado", ya que los turistas "dejaron las vallas abiertas".

En su entrevista para el digital italiano, el pastor incide en que los turistas ignoran la señalización. "Me vi obligado a llamar a algunos niños que estaban molestando a los animales. Por no hablar de las personas que se acercan a las vacas para hacerse selfies", crítica. Además, "por si fuera poco", también hay quienes entran al establo "para hacer sus necesidades". Muchos turistas han volado drones sobre las cabezas de estos animales "sin pensar en las consecuencias".

Uno de los últimos episodios ocurridos en los últimos días desvela la gravedad del asunto". Un hombre "de unos 50 años" comenzó a comer un sándwich frente a las vacas. Los animales se le acercaron rápidamente, y se posó sobre una piedra "con cerveza en la mano" y "con un palo comenzó a despedirlas torpemente". "La situación empeora año tras año", concluye el ganadero.