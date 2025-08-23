Un pescador de 18 años vive un duelo extraordinario de 30 minutos contra un 'ogro de río' de 1,85 metros

Duelo extraordinario entre un pescador de 18 años y un ogro del río. Se trata de un Bagre Wels, uno de los peces de agua dulce más grandes de Europa. Los hechos se produjeron la semana pasada, a orillas del río Ariège, a pocos kilómetros de Toulouse (Francia).

Según publica el medio francés La Dépêche, tras un combate de 30 minutos, el feroz animal se rindió. El ganador, explica en la versión digital del periódico que, "todo pasó bastante rápido". "Lo había visto dos o tres veces, así que sabía a qué me enfrentaba". El pez fue posteriormente liberado.

En sus declaraciones, el joven francés asevera que "el bagre era muy pesado". Sin embargo, estaba muy bien preparado, puesto que llevaba consigo su caña Catfish Experience de 2,40 metros combinados con un carrete Penn Pursuit 4 y una trenza Madcat capaz de soportar 31 kilogramos. El cebo, "simple, pero terriblemente efectivo": hígado de pollo. Él mismo confiesa que "compré este equipo para cazar a este tipo de peces".

De acuerdo a la información difundida, esta especie fue introducida en Francia en la década de los setenta, ya que es originaria de Europa del Este. Desde entonces, ha colonizado todos los ríos principales de ese país. El pez, en sí, "no tiene escamas, es reconocible por su ancha boca y sus largas barbillas, y es capaz de superar los dos metros de tamaño".

De este modo, y tal como reza la publicación, en los últimos años los registros de avistamiento del pez se han multiplicado. En abril, otro pescador sacó un ejemplar de 2,5 metros del río Garona. Además, esta primavera se ha prescrito el récord con el avistamiento de un ejemplar de 2,75 metros.

El joven francés ha mostrado públicamente su entusiasmo tras la pesca del pez. "Con esta captura, ha escrito su nombre en la historia de la pesca", concluye la publicación. "Esta lucha quedará grabada en su memoria como un paso fundacional en su pasión".