Un pescador se ilusiona al sacar un calamar de 12 kilos pero el animal aún tenía un as bajo la manga: "Son realmente listos"

Los pescadores pueden tener jornadas de alegrías al pescar grandes ejemplares y otras en las que después de varias horas intentando que alguno pique el anzuelo se acaban yendo con las manos vacías. Esta primera situación emocionante fue la que experimentó el pescador filipino, Romel P. Pigon, señala el medio italiano Ilfattoquotidiano, después de creía haber capturado un calamar de 12 kilos que le podía suponer una buena inyección económica si lo vendía.

No obstante, el animal tenía otros planes y pasó al contraataque al disparar un chorro de tinta directamente a la cara de Pigon. Más allá de lo cómica que ha resultado la escena, en las redes sociales también han dado cuenta de la espectacular puntería del animal.

"Apuntó muy bien, buen trabajo, calamar", señaló uno de los usuarios tras ver el vídeo. Por el contrario, otros han resaltado la pillería del animal para defenderse de los humanos que intentan capturarlo: "Los calamares son animales verdaderamente inteligentes", expresó otro usuario en un mensaje. Además de los que fueron dirigidos al ejemplar, hubo también algunos que se preocuparon por la salud del pescador, preguntándose si la tinta del calamar es tóxica para los humanos.

Abierto el debate

A pesar de que Pigon sostuvo que vendería el animal, el hecho también ha abierto un acalorado debate sobre la pesca de estos animales marinos y hasta qué punto debería estar limitada su pesca para respetarlos. Hay quienes defienden que se deberían devolver al mar para que vivan en su hábitat con total libertad.

Los mismos hacen hincapié en que este hecho tan gracioso es toda una lección de respeto a la naturaleza. En España, tal y como recoge el Decreto 205/2023 que regula la pesca marítima en aguas interiores de Andalucía, en el caso de las sepias (chocos) o calamares, el volumen máximo será de seis piezas por licencia y día.