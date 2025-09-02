Un policía tropieza con una 'piedra' en el sendero y descubre tras un susto que es una reliquia de la Segunda Guerra Mundial

Pudiera parecer una ronda de reconocimiento rutinaria en una de las playas de la costa francesa. Sin embargo, el resultado terminó siendo un acontecimiento inusual que esconde tras de sí uno de los hechos más significativos de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de agentes circulaba en coche en la pasada noche del domingo cuando uno de ellos vislumbró un objeto que le llamó la atención en Camiers, Pas-de-Calais (Francia).

Durante la operación de vigilancia, el policía decidió bajarse del vehículo e inspeccionar la zona. En ella, un objeto fluorescente atrajo la curiosidad del agente que decidió recoger aquella extraña piedra blanca y guardársela en el bolsillo. No fue hasta pasadas las horas cuando el fósforo empezó a prender, sobre la hora del desayuno, quemando al policía que la atesoraba en sus pertenencias provocándole leves quemaduras.

El fósforo es un elemento químico que se inflama al entrar en contacto con el aire y que puede llegar a alcanzar una temperatura de hasta 1.000 grados. Cuando este se encuentra en el agua, es inofensivo. No obstante, tras secarse y tomar contacto con el aire puede quemar a quien quiera que lo tenga en su poder. Su trascendencia histórica se sustenta en que fue un recurso clave durante la Segunda Guerra Mundial en la que el material jugó un papel fundamental para la creación de bombas.

"Es la primera vez que hacemos un descubrimiento de este calibre aquí. Regresamos al lugar para ver si había más, pero no encontramos", resalta el agente al medio francés La Voix du Nord. Después del incidente que terminó siendo todo un hallazgo histórico, el agente informa al periódico de las medidas que se deben tomar en caso de que cualquier otra persona tope con un objeto semejante.

"En mi caso la piedra era blanca, pero podría ser rosa o de cualquier otro color. Si alguien encuentra una piedra fluorescente en la playa, no debe bajo ningún concepto tocarla, sino llamar a los bomberos para que ellos se hagan cargo de ella", explica. Más adelante, este mismo mensaje se ha podido leer en redes sociales y a través de un mensaje de alerta enviado a los puestos de rescate de la zona para prevenir en caso de que existan más reliquias del estilo en la costa francesa.