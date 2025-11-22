Un profesor está de baja y el colegio le pilla cantando en un escenario a 15 euros la entrada: "No es justo que haya quien se aproveche del sistema"

Un profesor de un instituto de Colonia, oficialmente de baja por enfermedad desde abril, ha protagonizado en los últimos meses varios conciertos y apariciones públicas como cantautor. El caso, descubierto tras la difusión de vídeos y publicaciones en redes sociales, ha generado malestar entre algunos de sus compañeros y ha provocado la intervención de las autoridades educativas.

El docente, que enseña inglés y música desde 2021, ha continuado percibiendo su salario mientras no acude a clase. Sin embargo, su actividad artística ha sido constante: actuaciones en Colonia, Bonn y Krefeld, promoción de su primer álbum en redes sociales e incluso la grabación de un videoclip. Su perfil de Instagram —donde mostraba ensayos, conciertos y anuncios de eventos— desapareció después de que el diario SPIEGEL consultara por primera vez sobre el caso.

A través de un abogado, el profesor asegura que no ha percibido remuneración por estas actuaciones y que la música es solo “un hobby que incluso puede ser beneficioso para la salud”. Su representante añade que el docente no actúa de manera profesional y que, en muchas ocasiones, ni siquiera recupera los gastos de desplazamiento.

Mientras tanto, en la escuela reina la incomodidad. Compañeros confirman la prolongada ausencia del profesor y lamentan tener que cubrir sus clases. Algunos consideran injusto que un empleado pueda acogerse a una baja médica mientras mantiene actividades públicas “que parecen incompatibles con la incapacidad laboral”.

El gobierno del distrito de Colonia ha reconocido que el profesor cuenta con una baja continuada y que, meses atrás, solicitó permiso para un segundo empleo artístico, que le fue concedido con limitación de horas. Tras conocer las actuaciones, las autoridades iniciaron un procedimiento disciplinario y ordenaron un examen médico oficial cuyo informe ya está en manos de la administración. El tipo de sanción aún no se ha hecho pública.

Su caso no es aislado. En los últimos años han salido a la luz otros docentes que, estando de baja, trabajaban como naturópatas o aparecían en programas de televisión. Para la oposición en el parlamento regional, la situación revela un problema estructural: falta de control, escaso seguimiento médico y procedimientos lentos. Según datos oficiales, más de 4.800 docentes en Alemania están actualmente de baja prolongada, aunque representan un porcentaje muy reducido del total.

El Ministerio de Educación insiste en que no tolerará abusos y defiende que la gran mayoría de profesores cumple con sus obligaciones. También recuerda que los casos de larga duración deben gestionarse con prudencia para no estigmatizar a trabajadores realmente enfermos.

En cuanto al profesor de música, en un podcast publicado a comienzos de año confesaba su mayor ambición: hacer una gira y tocar en festivales de verano. Si su situación administrativa se lo permitirá sigue siendo, por ahora, una incógnita.