Un profesor pone una pregunta "para quitar drama al examen" y se lleva de respuesta una obra de arte de un alumno

El profesor Octavio Prieto, conocido en redes sociales por compartir contenido relacionado con las enseñanzas que deja a sus alumnos, ha publicado ahora la respuesta que un alumno le dio a una pregunta de sus exámenes.

El docente ha explicado que puso un apartado dentro de una de las cuestiones del examen "para quitar drama" y se ha encontrado con algo parecido a una obra de arte hecha a boli.

El ejercicio viene a decir que una empresa que hace cántaros a un precio concreto y con un número de trabajadores concreto. Con estos datos, los alumnos deberían responder a varias cuestiones: la productividad global, la productividad del trabajo y la tasa de variación.

En el apartado D puso una pequeña chanza: "Dibuja un botijo o un cántaro, a elegir". Lo que no se esperaba era que ese alumno iba a hacerle un cántaro estupendamente dibujado y con firma y todo. "Muy bien. Increíble", le pone el docente en el examen.

El ejercicio, a debate entre los docentes

Como siempre que se viraliza algo así, otros profesores le han preguntado cómo evalúa un examen de este tipo y si con esa respuesta hace algo especial. En varias ocasiones ha reconocido que este alumno es "un artista".

"Lo del dibujo es una broma, no había que hacerlo. Ese examen tiene ejercicios prácticos (4 creo), días preguntas de teoría (a explicar algún concepto, como economías de escala) y una pregunta 'de pensar'", ha respondido el experto, dejando claro que el sistema de valoración es el normal.

"¿Qué nota le pusiste? ¿La que te pedía el corazón o la que indicaba el ejercicio?", ha querido saber otra persona. "No le hace falta que le suba nota por el dibujo. Aparte de artista, el resto está bien", ha añadido.

Hay otros docentes que ven esto "poco serio" para un examen: "Ya si eso cuentas un chiste en medio del examen". A lo que Octavio Prieto responde: "Más de uno y de dos. No sé por qué los exámenes tienen que ser serios".