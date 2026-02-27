La tensión entre españoles y los anglosajones que se mudan a España no es solo por el turismo: "Para un español, su ciudad natal se está convirtiendo en un resort de lujo en el que ya no puede vivir"

Desde hace un tiempo, diferentes ciudades españolas se han puesto en pie de guerra ante la transformación de los barrios en lugares más pensados para los turistas y extranjeros que para los propios residentes.

Ello ha provocado tensiones entre, por ejemplo, los españoles y los anglosajones. Sin embargo, hay otros elementos que explican el descontento de los españoles con la gente que se muda a España.

La creadora de contenido @socialsbymarta ha publicado un vídeo en la red social TikTok en el que ha alertado de que "para un español, su ciudad natal se está convirtiendo en un resort de lujo en el que ya no puede vivir".

En ese sentido, la joven ha expresado que, más allá del turismo masivo, uno de los principales problemas es que "hay demasiados trabajadores en remoto que se han mudado a Madrid o Valencia con salarios de EEUU o Reino Unido".

Según se detalla en el vídeo, esos teletrabajadores perciben, de media, alrededor de 5.000 dólares al mes (unos 4.230 euros, al cambio actual), unos salarios muy alejados de los que suelen cobrarse en España.

Aumento del precio del alquiler por los nómadas digitales

¿En qué repercuten esos grandes sueldos de los extranjeros que viven en España a los españoles? Según la creadora de contenido, en que "los nómadas digitales con esos salarios pueden pagar el doble del alquiler sin pestañear y los propietarios se están dando cuenta y están incrementando los precios de los alquileres".

Por si eso fuera poco, la joven ha señalado que lo que más enfada a los españoles es que muchos de esos nómadas digitales no están registrados legalmente como trabajadores en España.

En consecuencia, esos trabajadores hacen uso de las infraestructuras y los servicios públicos (como la sanidad) que se sufragan con los impuestos de los españoles, pero, en cambio, pagan los impuestos por su trabajo a sus países de origen y no a España.