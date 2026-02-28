Descubierta en el mar de este país una extraña medusa del tamaño de un autobús

Una expedición científica en el Mar Argentino ha encontrado una criatura de color rojo oscuro, sin tentáculos punzantes pero con unos brazos carnosos que se extienden como telones de teatro, llegando a alcanzar los 11 metros de longitud. Se trata de una Stygiomedusa gigantea, una medusa que ha sorprendido por su gran tamaño al compararse al de un autobús escolar, según han contado los investigados en su canal de Youtube y de lo que se ha he eco Xataca.

La Stygiomedusa gigantea tiene el apodo de "medusa fantasma" porque, a pesar de sus grandes dimensiones, la verdad es que resulta muy complicada de encontrar por lo esquiva que es. Para hacernos una idea, desde que se describió el primer ejemplar en 1910, apenas se han registrado oficialmente unos 130 avistamientos en todo el planeta a lo largo de más de un siglo.

TIene un color rojizo-parduzco que la hace prácticamente invisible en las profundidades, donde la luz roja solar es la primera en ser absorbida por el agua. Para los ojos de otros animales de las profundidades, esta medusa es negra e invisible, lo que hace que sea muy fácil poder encontrar alimento.

Esto hace que este avistamiento que se hizo por la expedición Vidas en los extremos sea realmente llamativo, aunque lo que ha importado es la calidad y el detalle de los datos obtenidos.equipo científico, a bordo del buque de investigación R/V Falkor, utilizó el ROV SuBastian, un vehículo operado por control remoto capaz de descender a profundidades abisales y transmitir vídeo en 4K. Fue este robot el que captó a la medusa en el talud continental argentino que ha dejado a muchos con la boca abierta.

Las imágenes demuestran un tamaño de 11 metros cuando está más extendida, lo que hace que se haya comparado al de un autobús escolar. Pero es una especie que no pica, puesto que no tiene tentáculos venenosos. Lo que sí tiene son cuatro brazos orales masivos que utiliza para atrapar presas y llevarlas hacia su boca. Además, se encuentra en un ecosistema dominado por la especie Bathelia candida, un coral que forma estructuras tridimensionales complejas. Los datos apuntan a que uno de sus parches cubre 0,4 kilómetros cuadrados y extiende el rango de distribución conocido para esta especie unos 600 kilómetros al sur.

Este es un descubrimiento que se ha considerado fundamental porque este coral actúa como "ingeniero del ecosistema", proporcionando refugio, zona de cría y alimentación para una inmensa variedad de fauna, incluidos los peces de interés comercial.