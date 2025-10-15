Un profesor pide una multa de 4.500 euros a un alumno por usar el móvil y recibe el asedio del colegio: "La escuela me dejó solo"

Llamativo caso judicial en Italia. Un profesor ha denunciado a un alumno después de que el joven de 18 años se llevara una clase completa usando el móvil. El conflicto llegó cuando el docente estaba dejando por escrito lo ocurrido y el alumno, con una sonrisa sarcástica, le dijo: "Bien hecho, muy bien hecho".

El profesor, llamado Paolo Bertazzo, decidió denunciar al joven por desacato a un funcionario público. El juez del caso decidió sancionar económicamente al alumno con una multa de 4.500 euros.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Open, el alumno de 18 años se opuso a través de su abogado, por lo que dio comienzo un proceso que ha concluido con un acuerdo que incluye una indemnización de 400 euros.

El docente ha informado de que "donaré el dinero a la escuela, contento de que se reconozca el derecho a la dignidad del profesor", quien ha destacado que "lo que ocurrió fue la gota que colmó el vaso".

"La denuncia no se presentó por motivos económicos", ha asegurado el profesor

En ese sentido, Paolo Bertazzo ha explicado que "la denuncia no se presentó por motivos económicos ni porque quisiera que se le impusiera un castigo ejemplar, sino solo para frenar su tendencia a sobrepasarse con frecuencia".

Respecto al resultado del proceso judicial, el profesor ha subrayado que "se ha reconocido el derecho al respeto de la personalidad moral del profesor. No es algo que se dé por sentado, sobre todo en esta época en la que estos episodios se producen con frecuencia en las escuelas de todo el país. El dinero no es ni poco ni mucho, solo me interesa que se reconozca el delito y el derecho del profesor a su dignidad".

No obstante, Bertazzo sí que, con tristeza, ha expresado que "mi única lamentación es la actitud de la dirección de la escuela, que en el momento de los hechos me dejó solo. ¿Qué podía exigir? Que denunciaran al alumno, era más responsabilidad suya que mía".