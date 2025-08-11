Un profesor recurre a la Física para descubrir el momento exacto en el que debemos añadir sal al agua

Para muchos en la cocina es una de las preguntas clave a la hora de preparar una receta. Cuándo se le debe echar sal al agua durante el proceso de cocción. A esta gran duda no responde esta vez un chef, sino un profesor. Y tirando de Física para dar la respuesta.

Porque, claro. si la echas muy pronto puedes salar de más el agua que luego se usará por ejemplo para cocer pasta. Pero si la incorporas demasiado tarde, apenas se notará el efecto de la sal.

Ante la diatriba, el profesor italiano Vicenzo Schettini ha dado la respuesta. Lo ha hecho en su canal de Youtube La física che ci piace, donde cuenta con una larga legión de seguidores.

El profesor lo tiene claro: realmente no influye mucho el momento, sí lo hace la cantidad. No sólo por la obviedad de que más sal hará más efecto, sino porque puede condicionar el propio proceso de cocción.

La sal eleva levemente la temperatura del agua. No es, empero, algo muy llamativo, porque el profesor apuntó que para subir un grado la temperatura del agua se necesitarían unos 250 gramos, una cantidad absurda hablando de una receta casera.

Pero sí es relevante cuanta se eche porque cada grano de sal en el agua hirviendo genera un 'centro de nucleación', lo que lleva a la formación de una burbuja. Y estas burbujas pueden provocar que el agua se desborde de la olla, complicando el proceso... y causando un desastre en la cocina. Por ello, el profesor lo tiene claro. Cuando eches sal, mejor hazlo en dos veces.