La epidemia olvidada que sumía a la gente en un sueño profundo y mató a medio millón de personas en Europa: un siglo después, su origen sigue siendo un misterio

La ciencia avanza a pasos agigantados. Sin embargo, hay un misterio médico que aún no se ha podido resolver. Cuál es el origen de una enfermedad que en el siglo XX mató a medio millón de personas en Europa: la encefalitis letárgica (también conocida como 'enfermedad del sueño').

Se trata de una enfermedad neurológica que se caracteriza por causar una somnolencia extrema, fiebre, alteraciones motoras, conductuales y afectivas y, en casos severos, un estado similar al coma. No obstante, antes de llegarse a esos trastornos, los contagiados manifestaban síntomas similares a los de la gripe.

Tal y como recoge el medio de comunicación Ouest-France, la encefalitis letárgica fue detectada por primera vez a finales de 1916, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial y con una mortífera epidemia de gripe española.

El neurólogo austriaco Constantin von Economo observó los primeros casos en Viena (Austria) y médicos franceses como Jean-René Cruchet documentaron casos similares en soldados en el frente de batalla. La encefalitis letárgica comenzó extendiéndose por Europa y se acabó convirtiendo en una pandemia mundial que se prolongó hasta la década de los 30.

Las mujeres jóvenes fueron las más afectadas por la enfermedad

Según la Enciclopedia Británica, la encefalitis letárgica podía afectar a cualquier persona. Sin embargo, los casos más habituales de esta enfermedad se registraban en los jóvenes, especialmente en las mujeres.

En una investigación publicada en el año 2017 en la prestigiosa revista científica Brain: A Journal of Neurology se explicó que "los pacientes presentaban, en particular, una necesidad imperiosa de dormir y se quedaban dormidos durante períodos anormalmente largos, pero se despertaban con facilidad y a menudo seguían siendo conscientes de todo lo que había sucedido a su alrededor durante ese estado de pseudosomnolencia".

En cuanto al origen de la encefalitis letárgica, los científicos se limitaron a expresar que "es probable que esta enfermedad se haya sobrediagnosticado durante el periodo epidémico, dada la gran variedad de signos inespecíficos y la ausencia de criterios diagnósticos establecidos".