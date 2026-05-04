Un proyecto liderado por un español detecta desde el espacio piscinas no declaradas, ampliaciones y construcciones ilegales en municipios españoles con un 97% de fiabilidad

Catanova. Ese es el nombre de la herramienta fabricada en Estonia basada en tecnología espacial que podría suponer una lluvia de millones de euros para los ayuntamientos gracias a la detección de piscinas no declaradas, ampliaciones y construcciones ilegales que se han llevado a cabo en los municipios sin solicitar las licencias pertinentes (y en consecuencia, sin tributar por esas obras).

El proyecto internacional, que cuenta con el apoyo de la Agencia Espacial Europea (ESA), está siendo liderado por Mateo Ricart López, un español que coordina la utilización de Catanova desde Estonia.

La herramienta se basa en la utilización de imágenes de satélite o aéreas. Las mismas se cruzan con los datos del Catastro, gracias a lo que hallar irregularidades en las construcciones de la zona analizada.

Además, el uso de inteligencia artificial en el proyecto hace que la gestión de los datos sea mucho más veloz. Sin embargo, lo que hace que Catanova cuente con hasta un 97% de fiabilidad son las dos revisiones manuales que se llevan a cabo con posterioridad a que la inteligencia artificial devuelva las construcciones ilegales que ha encontrado.

En declaraciones a El Confidencial, el director del proyecto, Mateo Ricart López, ha detallado que "en esa primera detección ya contamos con un 75% o 76% de fiabilidad, y esos resultados pasan por dos revisiones manuales que realiza nuestro equipo técnico, que es el encargado de revisar manualmente todas esas detecciones para que los resultados que se le van a entregar al cliente sean lo más limpios posibles. Una vez que se han realizado esas dos revisiones, estamos en un 95% o 97% de acierto".

No obstante, Ricart ha aclarado que "esto no quiere decir que a veces haya excepciones, porque, por ejemplo, puede suceder que el propietario ha pagado una licencia de obra, pero no la ha inscrito en el Catastro".