Un psicólogo tiene una explicación por la que algunos abuelos parecen prestar menos atención a sus nietos

¿Se han vuelto los abuelos más distantes o simplemente viven esta etapa de la vida de forma distinta? La psicóloga empresarial Ann-Kathrin Reuter ha causado debate en TikTok al afirmar que "los abuelos que no se preocupan por sus nietos no lo hacen por falta de tiempo, sino porque no querían ser padres en aquel entonces".

Según Reuter, que ha sido citada por Frankfurt Rundschau, algunos adultos mayores mantienen distancia emocional no por egoísmo, sino porque "nunca aprendieron a ser cercanos. Quizás no quisieron. Quizás no pudieron".

El tema ha encendido respuestas diversas. Algunos usuarios señalan que los tiempos han cambiado drásticamente. "Nuestras madres y suegras eran mayoritariamente amas de casa y tenían tiempo. Nosotros, que ahora nos convertimos en abuelos, tenemos que trabajar hasta los 65, así que no tenemos energía para cuidar a los nietos los fines de semana", escribe una usuaria perteneciente a la generación del baby boom.

La consejera familiar Katharina Hübner, entrevistada por BuzzFeed News Alemania, matiza la cuestión: "Los abuelos de hoy no pueden catalogarse de 'egoístas' en general. Detrás de su comportamiento hay expectativas intergeneracionales, modelos anticuados y un profundo cambio social".

Muchos millennials crecieron con abuelos de la 'Generación Silenciosa' que estaban disponibles para el cuidado diario. Sin embargo, los baby boomers, ahora jubilados, priorizan viajar, autorrealizarse y reconstruir relaciones personales.

Hübner explica que esta generación no siempre aprendió a expresar sus propias necesidades y, por tanto, pueden sentirse abrumados ante el rol de abuelos. Lo que algunos padres jóvenes interpretan como desinterés, puede ser en realidad un intento de encontrar equilibrio en su etapa actual de vida.

Aun así, hay abuelos comprometidos. "Como abuelo, considero que mi deber es estar realmente presente para mis nietos", asegura Christoph Much, de 67 años. "Antes, como padre, estaba ocupado. Ahora puedo dedicarme plenamente", sentencia.