Un psiquiatra compara cuántos niños atendía al día en Londres y cuántos ve en Madrid y la cifra indigna: "En 20 minutos"

La salud mental está cada vez más en el centro de la conversación como una clara necesidad pública. Carlos Cenalmor habla de "la frustración de no tener recursos" en su trabajo. En el pódcast El Sentido de la Birra con Ricardo Moya, titulado "Las cosas invisibles de la Sanidad Pública", cuenta su experiencia como profesional de la salud mental y lo que dice da qué pensar.

En sus declaraciones asegura que se ha encontrado con situaciones incómodas. "Yo sé muchas cosas que funcionan muy bien y que harían que una persona no tuviera que estar tomando 20 pastillas al día", explica. "Yo sé que la puedo ayudar", asegura, pero dice, "no tengo el tiempo, no tengo los recursos...". "Eso todos los días es muy frustrante".

"La Sanidad se destruye, gobierne quien gobierne, en cualquier comunidad", continúa. "La pública está siendo desmantelada, y los ciudadanos estamos dejando que suceda". Él explica que todos somos partícipes: "Todo esto lo vemos con las listas de espera, la falta de médicos...".

Colapso de la sanidad pública

"Muchos compañeros que tengo de atención primaria se han ido a Francia, y a otros países como Irlanda", lamenta. En los hospitales franceses, dice, "te pagan el triple que en España", y allí, "no ves 50 pacientes al día", asegura, "ves 20".

El médico cuenta que uno de sus amigos con los que comparte especialidad estuvo trabajando en Londres durante tres años. Concretamente, en psiquiatría infantil, que "es una especialidad muy dura. Requiere mucho tiempo cada paciente". Allí, relata, veía cuatro pacientes al día. En Madrid, dónde acaba de volver, ve 30.

Al ser preguntado por cuánto tiempo puede dedicar ahora a los niños, dice, que "unos 20 minutos como mucho": "A un niño con autismo, con la familia desbordada, un niño con una depresión severa...".

El profesional compara la grave situación con la del cáncer. Asegura que es como si la sanidad pública asegurase que está actuando contra el cáncer, según dicta la ciencia, pero luego llega un paciente al hospital y en vez de tres sesiones de quimioterapia le dan una. "Eso es lo que se está haciendo a nivel de salud mental".