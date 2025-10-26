Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un recorrido en 10 imágenes de la manifestación en Sevilla contra la gestión del cribado del cáncer de mama
Un recorrido en 10 imágenes de la manifestación en Sevilla contra la gestión del cribado del cáncer de mama

Cada minuto, cuatro mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, según la ONU.

Una mujer levanta un cartel donde se puede leer "Todas somos Amama"Imágenes de la manifestación convocada por la asociación Amama. 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía, España.Europa Press via Getty Images
  Una pancarta muestra una mamografía y un mensaje donde se lee "esta teta ya no existe"Cada minuto, cuatro mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, según la ONU.Europa Press via Getty Images
  Imágenes de la manifestación convocada por la asociación AmamaLa manifestación, que es ya la segunda desde que se estalló el escándalo, ha sido convocada por Amama y ha recorrido las principales calles de la ciudad.Europa Press via Getty Images
  Las manifestantes exigen asumir responsabilidadesImágenes de la manifestación convocada por la asociación Amama. 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía, España.Europa Press via Getty Images
  Un cartel pide la dimisión de Juanma Moreno: "¡Se rie de todas!"Imágenes de la manifestación convocada por la asociación Amama. 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía, España.Europa Press via Getty Images
  La actriz Cristina Medina durante su intervenciónImágenes de la manifestación convocada por la asociación Amama. 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía, España.Europa Press via Getty Images
  Un cartel de un manifestante critica la gestión del Partido PopularImágenes de la manifestación convocada por la asociación Amama. 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía, España.Europa Press via Getty Images
  La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela ClaverolLa presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, interviene en la manifestación. 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía, España.Europa Press via Getty Images
  Una mujer pide "dignidad" para la sanidad pública durante la manifestación: "No soy un caso aislado"Imagen de la protesta cáncer de mamaEuropa Press via Getty Images
  "Nuestra vida no puede esperar", reza finalmente otra de las pancartasMiles de mujeres andaluzas han salido a las calles de la capital andaluza en una manifestación convocada por la asociación Amama que ha comenzado este domingo a las 12:00 horas y que tiene como objetivo exigir responsabilidades y criticar la gestión de los cribados de cáncer de mama, que se estima que han afectado a más de 2.000 mujeres (tan solo en esta comunidad).Europa Press via Getty Images
Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

