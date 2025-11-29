Un residente llama a la administradora de fincas para saber si puede prohibir cocinar a su vecino por un tiempo

El domicilio es inviolable, pero eso no significa que puedas hacer lo que te dé la gana, y no solo nos referimos a ruidos y obras. Se te puede ocurrir más cosas, pero seguramente nunca lo de no poder cocinar en tu propia casa. Pues es un caso real y ha ocurrido en Finlandia, en una versión finesa de Aquí no hay quien viva o La que se avecina. La realidad siempre supera a la ficción y este es solo un ejemplo más de una lista que incluye peleas entre residentes, notas de despedida y situaciones peligrosas.

El medio finlandés Iltalehti ha recopilado a través de varios administradores de propiedades la creme de la creme en contubernios vecinales, algunos de los cuales roza la película de terror. Es el caso de Mervi Visuri, administradora de propiedades de Kodin Isännöinti Oy, que afirma que la gente contacta sobre todo para problemas de aparcamiento u otros derivados que se pueden considerar leves y normales entre vecinos.

Elfos, malos humos y "trucos" eléctricos

Sin embargo, la administración también recibe ocasionalmente contactos extraños, generalmente con antecedentes de problemas de salud mental o demencia. Por ejemplo, hay residentes que han reportado a elfos saliendo del enchufe o colándose por las rendijas de la puerta.

La asociación de vivienda también recibe denuncias de desacuerdos entre vecinos. Kristel Pynnönen Andersson, experta legal sénior de la Asociación de Vivienda , se encarga de los asuntos legales de la asociación. En ocasiones, debe consultar con los administradores de fincas en situaciones en las que la asociación no puede o no quiere hacer nada.

Esta labor mediadora cobraría importancia en otro caso reportado donde un vecino se quejaba de los cocinados de otro, que dejaban un fuerte olor a grasa quemada, e instaba a que se le prohibiera cocinar durante un tiempo.

Y cómo no, no podía faltar el consumo eléctrico, más aún si las tarifas suben. La gente se busca la vida, y eso incluye perjudicar a los demás, como otro caso que reportan en el Iltalehti, donde cortaban la electricidad de un enchufe en la escalera debido al aumento del precio de la electricidad; tampoco podía faltar los coches eléctricos y su aumento de uso, donde hay casos en los que los residentes cargan sus vehículos con un cable alargador que sale de la ventana.

Notas anónimas: un clásico de los memes

Seguro que has visto en redes varias fotografías de notas escritas por un vecino a mano o incluso con recortes de periódico, como si estuviéramos en Seven, amenazando a otro e instándole a dejar aquello que le molestaba o... Finlandia no es la excepción y en el artículo de Iltalehti se refleja esta práctica.

En España, las quejas entre vecinos por notas en portales de comunidades son comunes, especialmente por ruidos, y suelen viralizarse en redes sociales como X (antes Twitter) a través de cuentas como @LiosdeVecinos. Son notas abordan problemas cotidianos como el ruido de persianas, fiestas nocturnas o uso inadecuado de espacios comunes, y a menudo combinan humor, ironía o demandas directas. Otra forma más de divertirse mientras scrolleas camino al trabajo.

Cualquier propietario o inquilino puede presentar quejas por escrito en el ayuntamiento o al administrador de la finca, recopilando pruebas como fotos o videos antes de escalar a denuncias policiales o judiciales. Para quejas colectivas, se requiere junta de vecinos; los conflictos por ruido representan el 90% en muchas comunidades de Madrid, como publicó la inmobiliaria Gilmar en su blog corporativo.