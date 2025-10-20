Le anuncian su primera reunión de vecinos y hace hasta bocadillos, lo que pasa después es digno de una escena de ANHQV
La avisan de que quizá es lo mejor que le podía pasar.
Mudarse siempre hace una cierta ilusión. Cambiar de zona, irse haciendo un nuevo hogar, conocer a los nuevos vecinos... Pero como comprar una casa es algo una tarea tan difícil, este proceso muchos lo hacen alquilando.
Pero pese a estar de alquiler, cuando uno se muda a un edificio nuevo, hay una especie de ilusión ingenua por formar parte de la vida comunitaria. Incluso quizá crees que la primera junta será como un pequeño evento de bienvenida: vecinos amables, risas nerviosas, ganas de participar y dar ideas y la sensación de pertenecer y cuidar a algo juntos.
Pero las cosas no siempre son así, ya que lo cierto es que en muchas ocasiones este acto de integración vecinal no es tan idílico. Y, a veces, ni siquiera se produce.
Este ha sido el caso de la usuaria @taltalivan, quien ha compartido a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, cómo se ha preparado para participar en su primera junta y lo que realmente ha pasado después.
"Hace un mes anunciaron la primer asamblea del edificio en que vivo. Preparé unos bocaditos para compartir y cuando iba llegando me dijo el administrador que era solo para propietarios, no para arrendatarios. Que el dueño estaba vía zoom", ha contado la tuitera.
"Estoy así en la cocina con los bocaditos", ha añadido la usuaria, adjuntando una fotografía de Homer Simpson sentado en el suelo a oscuras y comiendo solo.
Una graciosa y entrañable anécdota que ha conmovido a los usuarios de la re social, quienes han hecho que la publicación supere ya los 2,7 millones de visualizaciones y los más de 113.000 'me gustas'.
"El mundo necesita de más vecinos como tú"; "Creo que es algo de lo más tierno que he leído de tu parte"; "Ellos se lo pierden y tú te lo ahorras", han comentado algunos usuarios tratando de animarla.
"Te ahorraste un tema. Las asambleas de propietarios nunca son en son de paz. Lo mínimo que iba a suceder era ver volar los bocaditos por los aires"; "En la primera reunión del edificio que viví LITERALMENTE me descompuse de la mala energía y las discusiones y me tuve que ir", han relatado otros usuarios.
"Me pasó que los vi de lejos y sospeché que no estaba invitada, así que me quedé mirando y escuchando la reunión desde el balcón"; "Yo también fui inocente a una reunión de propietarios la primera vez que alquilé y hasta terminó viniendo la poli por una bronca que se armó", han añadido otros tuiteros, contando sus experiencias.