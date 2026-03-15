Hacienda avisa y lo avala el BOE: Vinted y Wallapop ya informan de lo que vendes y tienes que tributar desde el primer euro de ganancia

Cuidado si sueles vender en plataformas como Wallapop o Vinted, porque Hacienda lo mirará con lupa y las empresas informan.

Vender no implica pagar siempre. Tributas si hay beneficio real, es decir, si vendes por encima del precio de compra y puedes acreditarlo. La Agencia Tributaria ha vuelto a poner el foco en el negocio digital y el comercio electrónico, con referentes como Wallapop y Vinted. Y esta vez no es una advertencia genérica.

Las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026, publicadas en el BOE el 15 de marzo, dejan claro que el control sobre el comercio electrónico seguirá siendo "un objetivo prioritario" y que la nueva información financiera reforzará la detección de ingresos no declarados.

Eso afecta de lleno a plataformas de compraventa como Vinted o Wallapop, pero conviene separar dos cosas que a menudo se mezclan. La primera es la obligación de informar que tienen las plataformas. La segunda, muy distinta, es la obligación de tributar que puede tener el usuario. No es lo mismo.

Lo que ya comunican Vinted y Wallapop a Hacienda



La base legal está en la normativa DAC7 y en el modelo 238 de la Agencia Tributaria. Según las preguntas frecuentes oficiales de la AEAT, no existe obligación de suministrar información por la venta de bienes cuando el vendedor haya realizado menos de 30 operaciones y, además, el importe total cobrado no supere los 2.000 euros durante el período de referencia. Dicho de otra forma: si superas uno de esos límites, la plataforma puede tener que reportar tus datos.

Wallapop lo explica en términos muy parecidos: desde la entrada en vigor de DAC7, las plataformas deben compartir con Hacienda los datos fiscales de los usuarios que hayan completado 30 ventas o más o generado más de 2.000 euros en un año natural. La propia compañía insiste en que ese umbral activa el reporte de información, no un impuesto automático.

En el caso de Vinted, su centro de ayuda recoge igualmente la existencia del reporte DAC7 para vendedores sujetos a esta normativa.

Cuándo sí tienes que pagar impuestos



Aquí está la clave de verdad. En IRPF, la Ley 35/2006 define las ganancias y pérdidas patrimoniales como variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente y establece que su importe se calcula, con carácter general, por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión. Eso significa que, si vendes con beneficio, hay una ganancia patrimonial. Y sí, en ese caso se tributa desde el primer euro de ganancia, salvo que concurra alguna exención concreta.

Pero hay un matiz decisivo: vender de segunda mano no implica pagar siempre. Si compraste una prenda, un móvil o un mueble por 100 euros y luego lo vendes por 40, no hay ganancia. Wallapop lo explica con un ejemplo muy claro en su ayuda oficial: si un particular vende un artículo por debajo del precio de compra, esa venta no genera impuestos.

Además, la ley del IRPF señala que no se computan como pérdidas patrimoniales las debidas al consumo. Traducido a la práctica: si vendes barato algo usado de tu casa, normalmente no pagarás por ello, pero tampoco podrás usar esa pérdida para rebajar otros beneficios en la renta.

Qué vigilará Hacienda en 2026



El BOE de este año va más allá de las plataformas de segunda mano. Hacienda anuncia que aprovechará la nueva información financiera para reforzar el control del comercio electrónico, las rentas ocultas, la economía sumergida, los neobancos y también las operaciones con criptomonedas. El documento habla expresamente de aflorar ingresos no declarados y de intensificar el control sobre los operadores del comercio digital.

Eso no significa que Hacienda vaya a perseguir a cualquiera que venda cuatro camisetas o un sofá usado. Sí significa, en cambio, que tendrá más datos, más cruces de información y más capacidad para detectar actividad habitual o ganancias no declaradas.

Lo importante para no equivocarte



La conclusión correcta es esta: Vinted y Wallapop ya pueden informar a Hacienda de determinadas ventas, pero solo tributas si hay ganancia real o si tu actividad ya encaja en una actividad económica. Guardar tickets, facturas o justificantes de compra sigue siendo fundamental para demostrar que no hubo beneficio. Wallapop lo recomienda expresamente en su ayuda fiscal.