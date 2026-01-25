Un viajero del Alvia afirma que estuvo esperando ayuda "una hora" y que tuvo que ir hasta la zona del Iryo para pedirla: "No sabían que estábamos allí"

Lugar del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que un tren Iryo ha descarrillado impactando con un Alvia y causando cerca de medio centenar de muertos.

Un vecino de Mazagón (Huelva) y viajero del tren Alvia que se vio implicado en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, Mario Samper, fue quien, junto a otro pasajero de dicho tren, que hacía el trayecto Madrid-Huelva, se desplazó, "por un camino angosto", hasta la zona donde estaba el otro tren accidentado, un Iryo que hacía el trayecto de Málaga-Madrid, y alertó a la Guardia Civil para que también se diera asistencia a los pasajeros del Alvia, lo cual hizo Samper después de "una hora esperando" a que les llegara ayuda.

Así lo ha afirmado este pasajero, en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, precisando que cuando emprendieron el camino en busca de ayuda lo hicieron "desconociendo totalmente que había otra situación similar o parecida en el Iryo, y a mitad de camino nos cruzamos con personas que portaban linternas, vimos que eran guardias civiles y nos preguntaron qué hacíamos en ese sitio", sorprendiéndose de "vernos allí, y ya les explicamos que veníamos de un descarrilamiento, y ellos a partir de ahí alertaron a sus mandos".

En cuanto a si se sintió bien atendido, el viajero onubense ha explicado que, "una vez que nos reúnen a todos en la Estación de Adamuz, sí veo que hay una gran coordinación entre todos los medios", y "es de agradecer cómo actuaron todos los medios. Pero sí es verdad también que después del descarrilamiento estuvimos aproximadamente, pues no sé, sobre una hora en la que nadie nos ayudó".

"No sabían que estábamos allí y pasó un tiempo considerable, y eso fue lo que hizo que otro compañero y yo nos dirigiéramos a donde veíamos los rotativos, que no se acercaban, porque, claro, estaban liados con el otro tren"

"No sabían que estábamos allí y pasó un tiempo considerable, y eso fue lo que hizo que otro compañero y yo nos dirigiéramos a donde veíamos los rotativos, que no se acercaban, porque, claro, estaban liados con el otro tren", según ha explicado.

En cuanto a lo que ocurría en el Alvia, tras chocar con el Iryo y descarrilar y antes de ir en busca de ayuda, Samper ha asegurado que "aquello era una película de terror y los altos niveles de adrenalina que se nos disparaban en ese momento hacían que, pese a los problemas físicos que teníamos, pues nos dedicáramos, tanto yo, como otras muchas personas, a ayudar a los heridos" y sacarlos de los vagones.