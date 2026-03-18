Alsina retrata a Trump: cuenta por qué no hizo la "mili" y cómo evitó ir a la guerra de Vietnam

El afán belicista de Donald Trump parece no tener límites. Tras desatar una guerra en Irán contra la que se ha posicionado ya medio mundo, ahora amenaza con ir a por Cuba, asegurando que sería "un gran honor" para él "tomar" la isla.

El periodista y locutor Carlos Alsina ha analizado este miércoles la actualidad en clave internacional, deteniéndose en un episodio del pasado del presidente de Estados Unidos. "Déjenme que les cuente una historia", ha pedido a los oyentes de Onda Cero.

"Donald Trump tenía dieciocho años cuando el incidente del Golfo de Tonkín. Disfrutó de cinco prórrogas de estudios para poder aplazar su incorporación a filas", ha contado Alsina.

Seguidamente, ha relatado que, "cuando por fin se graduó fue declarado no apto por un espolón calcáreo que le impedía apoyar correctamente el talón". "Por sus espolones, Donald Trump nunca conoció Vietnam", ha rematado Alsina.

"Ayudó a Donaldito a escaquearse"

Además, el periodista de Onda Cero ha contado cómo Trump se libró de ir al país asiático, donde EE.UU. tuvo tropas desplegadas hasta 1973. La verdad salió a la luz gracias a una investigación de The New York Times.

Cincuenta años después, el periódico localizó "a la hija del podólogo que firmó el informe: su padre tenía la consulta en un local propiedad de la familia Trump, ayudó a Donaldito a escaquearse para hacerle un favor a su arrendador".

Alsina también ha contado que en una rueda de prensa le preguntaron al presidente de EE.UU. "en cuál de los dos talones sufría el espolón y alegó que no lo podía recordar". Y ha contado que su equipo dijo entonces que fue en los dos.

Entonces Trump alegó que aquella fue una lesión temporal y que el motivo final de que nunca fuera reclutado es que le tocó un número muy alto en el sorteo de los quintos. Los registros oficiales confirmaron que no era verdad.