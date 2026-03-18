Gloria Trevi regresa a España con su show más espectacular

Gloria Trevi está apostando por crear grandes shows irrepetibles, de los que se graban en la memoria de todo el público, huyendo de la homogeneidad de un sistema que premia muchas veces la cantidad sobre la calidad. Midiendo sus movimientos, reduciendo su exposición y buscando la mayor trascendencia posible, Trevi está volviendo a hacer historia en 2026.

Febrero fue el mes en el que se convirtió en la artista que más veces se ha subido al escenario del Auditorio Nacional de México, hasta un total de 47.

Entre medias, tuvo lugar un evento para la historia: la celebración de su cumpleaños el pasado 28 de febrero en el BMO Stadium de Los Ángeles ante más de 22.000 espectadores. Con un show muy especial se celebró el aniversario de la diva mexicana más grande de su generación y la incuestionable primacía cultural y artística de los hispanos en Los Ángeles.

Ahora, Gloria Trevi anuncia el que será su único concierto en Europa durante 2026, y no podía ser en otro lugar que en España, un país que ya ha demostrado en numerosas ocasiones ser la segunda casa de una artista que ha conquistado los espacios más importantes en numerosas ocasiones.

El Movistar Arena de Madrid ya es un objetivo cumplido para una Gloria Trevi que continúa reinventándose después de dos décadas en lo más alto. Así que su único concierto en Europa en 2026 requería un nuevo escenario: será el icónico Starlite Festival de Marbella, en plena temporada estival, el próximo 24 de agosto.

El Starlite Festival se caracteriza por aunar a los mejores artistas del mundo en un entorno idílico como la ciudad marbellí y este año celebra su 15 aniversario como Trevi como uno de los reclamos principales. Las entradas estarán a la venta el próximo día 19 de marzo en sarliteoccident.com