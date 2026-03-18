En Alemania halagan una "auténtica joya" en España: "Quienes la visitan exclaman con asombro un '¡Ooooh!'"

El periódico alemán Bild, fundado por el periodista Axel Springer en 1952 y que actualmente es el diario más vendido en Alemania, ha halagado una de las principales ciudades de España y ha hablado maravillas de lo que considera que es "una auténtica joya del Golfo de Vizcaya".

La articulista Angelika Pickardt ha hablado sobre la ciudad de San Sebastián, a la que ha descrito como una "elegante ciudad costera" que destaca por la "arquitectura histórica, su vibrante cultura y su ambiente marino". Se ha centrado especialmente en la playa de la Concha, una de las más populares del país.

"Es especialmente encantadora, con su forma de concha y su arquitectura del siglo XIX bien conservada; la bahía ofrece un entorno pintoresco", ha comentado. Lo que ha llamado la atención es cómo ha descrito la reacción de quienes la visitan: "Quienes visitan San Sebastián por primera vez suelen exclamar con asombro un '¡Oooh!' al ver la playa de la Concha".

"Comodidad y disfrute"

Alaba que las casas se apiñen justo detrás de la playa y que esto tenga una serie de ventajas: "Bares, restaurantes y tiendas están a la vuelta de la esquina. Cada 100 metros hay vestuarios, duchas y aseos bien cuidados".

Si hay algo que ha revelado que no se puede dejar de probar, son los "famosos pintxos" que se encuentran en el casco antiguo. Además, añade: "Con 1,35 kilómetros de largo y hasta 40 metros de ancho, cautiva a todo aquel que la visita". El paisaje se completa con el paseo marítimo, el palacio de Miramar y las "verdes colinas" del monte Igueldo y el monte Urgull.

"Magníficos edificios históricos"

Han puesto el foco también en el ayuntamiento que "antiguamente fue un casino", pero que desde 1947 alberga la administración municipal. Alrededor de la Plaza de la Constitución, en el casco antiguo, ven "magníficos palacios, teatros e iglesias".

No se olvidan del famoso Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Festival de Jazz, que atraen "numerosos visitantes cada año" y que es una "cita ineludible". Para los que desean "explorar más a fondo", han recomendado visitar el Museo Guggenheim o incluso descubrir "la región vinícola" de La Rioja.