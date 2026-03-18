Un estudio de 38 países confirma que el teletrabajo sube la natalidad un 14%: en los hogares donde los dos trabajan desde casa, el efecto es aún mayor

Como en casa en ningún sitio, y para muchos eso incluye el trabajo. Con la pandemia se generalizó el teletrabajo y en muchos casos y empresas se ha consolidado total o parcialmente. Habrás escuchado los pros y contras, pero seguro que no has oído una estadística asociada a ello: la de la natalidad, sobre todo si ambos trabajan en casa.

Estos datos los ha publicado Der Spiegel. El teletrabajo no solo ha cambiado la forma de trabajar. También está influyendo en una decisión clave: tener hijos. Un estudio internacional basado en datos de 38 países concluye que las parejas que trabajan desde casa tienen, de media, un 14% más de hijos que aquellas sin opción de teletrabajo, equivalente a 0,32 hijos más por mujer. El efecto es aún mayor cuando ambos miembros de la pareja trabajan en remoto.

Sumando nacidos reales y previstos, el teletrabajo se asocia a un aumento adicional de hasta 0,25 hijos para las mujeres y 0,23 para los hombres a lo largo de la vida fértil.

La investigación, elaborada a partir de encuestas del proyecto Global Survey of Working Arrangements. apunta a una relación directa entre conciliación y natalidad. En otras palabras: cuando trabajar y cuidar resulta más compatible, aumentan las probabilidades de ampliar la familia.

Más conciliación, más hijos



El dato central del estudio es claro. En hogares donde al menos una persona trabaja desde casa un día a la semana, la tasa de natalidad es un 14% superior respecto a aquellos donde el trabajo es exclusivamente presencial.

El investigador del Instituto Ifo de Múnich, Mathias Dolls, lo explica así en el mismo artículo de Der Spiegel: "Un acceso más amplio al teletrabajo aumenta el número de niños, presumiblemente porque reduce el tiempo y el esfuerzo organizativo necesarios para conciliar trabajo y familia".

Este punto es clave. La reducción de desplazamientos, mayor flexibilidad horaria y la posibilidad de estar más presente en el hogar eliminan barreras tradicionales a la maternidad y paternidad.

EEUU, el caso más claro



Aunque el promedio global es del 14%, el impacto no es uniforme en todos los países. En EEUU, la correlación es especialmente fuerte.

Según el estudio, las parejas que teletrabajan tienen un 18% más de hijos que aquellas sin esta opción. Es uno de los datos más altos detectados y refuerza la idea de que el modelo laboral influye directamente en las decisiones familiares.

En el caso de Alemania, no se ha calculado un porcentaje específico, pero sí se han hecho estimaciones relevantes.

Hasta 13.500 nacimientos más al año en Alemania



El estudio apunta a un escenario concreto: si se extendiera el teletrabajo al menos un día por semana, Alemania podría registrar hasta 13.500 nacimientos adicionales cada año.

No es una solución definitiva al problema demográfico —como reconoce el propio Dolls—, pero sí una herramienta con impacto medible. En un contexto de envejecimiento poblacional y descenso sostenido de la natalidad en Europa, cualquier factor que facilite tener hijos gana relevancia.

Un cambio estructural en la forma de vivir y trabajar



El análisis se basa en encuestas realizadas a personas de entre 20 y 45 años en 38 países, una franja clave para entender las dinámicas de natalidad. Los resultados apuntan a un cambio estructural: el trabajo ya no es solo una fuente de ingresos, sino también un condicionante directo de las decisiones personales.

El teletrabajo, que se disparó tras la pandemia, se consolida así como algo más que una tendencia laboral. Tiene implicaciones sociales, económicas y demográficas. Y hay una idea que se repite en los datos: cuando trabajar no compite con la vida familiar, tener hijos deja de ser una carga difícil de encajar.

No es la solución única, pero sí parte del problema



El propio estudio introduce cautela. El teletrabajo por sí solo no revertirá la caída de la natalidad en países desarrollados. Factores como el coste de la vivienda, la estabilidad laboral o las políticas públicas siguen siendo determinantes.

Pero sí aporta una conclusión clara: facilitar la conciliación tiene efectos reales y medibles en la natalidad. En un momento en el que muchos países buscan fórmulas para frenar el descenso demográfico, el modelo de trabajo se suma al debate. Y lo hace con datos.

La situación en España

Aplicando ese modelo a España, el investigador Pablo Zárate estima que si el teletrabajo aquí alcanzara los niveles actuales de EEUU, la tasa de fecundidad española aumentaría un 2,7%.

El mismo trabajo calcula que, en la muestra internacional, las mujeres que trabajan desde casa uno o más días a la semana tuvieron 0,037 hijos más entre 2023 y 2025 que las que no teletrabajan; los hombres, 0,070 hijos más.