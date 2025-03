Una abogada manda un mensaje a padres separados que mandan a sus hijos con los abuelos en vacaciones

¿Estás separado o separada y tu expareja y padre o madre de tus hijos lleva en vacaciones a los niños con sus abuelos? ¿Crees que si están con los abuelos entonces puedes pedir que estén contigo? Es la consulta que le han hecho en TikTok a una abogada de familia de Mateo Mateos Abogados.

La respuesta es... No. Que los menores pasen vacaciones con la familia más extensa, es decir, tíos o abuelos, explica la abogada, no supone ningún incumplimiento por parte del progenitor que tenga la custodia en ese momento. Se considera, de hecho, algo bueno para el niño.

Otra cosa, comenta la abogada, es que esto sucediera, por ejemplo, a lo largo de todo un año y que la crianza la lleven a cabo abuelos o tíos.

Pero si es en vacaciones, no podría pedirse el disfrute de uno solo. La abogada va más allá. No lo aconseja porque "se puede ver mala intención por parte del progenitor" que no quiere que el niño disfrute de la otra familia. Podría incluso, advierte, condenarse en costas si se iniciara un procedimiento.