Una clínica emite un comunicado ante la última moda: "No hay necesidad de atrapar serpientes y traerlas a urgencias"

Aunque pueda parecer innecesario, una clínica se ha visto obligada a mandar un aviso a todo sus pacientes -y futuros pacientes- por una práctica que han detectado que se ha vuelto más común de lo esperado.

Los miembros de una clínica de urgencias de Kaunas Klinikus (Lituania) tuvieron que atender a una víbora, acompañada de una persona a la que había picado. Así, y de acuerdo con lo que explicó el médico de la Clínica de Urgencias de Kaunas Klinicus, es el primer caso que tiene que atender de este tipo este verano, y tiene por seguro que no será el único.

Y es que, se ha convertido en algo muy habitual ver a muchas personas acudir a urgencias para ser tratados por picaduras de estas serpientes. En esta ocasión, el mordisco se produjo en un dedo, aunque la rapidez del paciente en llegar al centro sanitario y al ser una picadura superficial, no revistió mayor complicación.

Además, al no experimentar ningún tipo de alergia, el tratamiento fue sencillo y no se complicó en exceso. Sin embargo, dieron un consejo para todos aquellos que puedan sufrir episodios parecidos, y destacaron que "no hay ninguna necesidad de atrapar serpientes y llevarlas a urgencias", informaron a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo explicado por el Dr. A. Kukulskis, en caso de ser mordido por una serpiente, se tiene que acudir a un médico lo antes posible para que valore la herida, ya que "nunca se sabe si fue una víbora o no". Además, destacó que "en la mayoría de los casos, se trata de reacciones locales que no ponen en peligro la vida, pero al igual que con una picadura de abeja, algunas personas pueden ser más sensibles y otras menos", explicó.