Una condesa pierde a dos familiares y se compra una casa en un crucero: "No tienes que ceñirte a un plan"

Su nombre es Debra Kilgore. Tiene 63 años y es condesa. Ah, y ahora también tiene 'casa' en un crucero. Una estancia que cuesta la friolera de 1,9 millones de dólares. ¿Su objetivo? Disfrutar de la vida, tras una serie de pérdidas de seres queridos, recorriendo el mundo y conociendo nuevos lugares.

Se trata de la historia que recoge el portal Real State haciéndose eco de la decisión de esta condesa de comprar una de las 530 lujosas habitaciones del crucero residencial MV Narrative de Storylines. Estas van desde 22 a 183 metros cuadrados y su precio comienza en 1 millón de dólares por un estudio. Esa cifra se puede ir hasta 8 millones de dólares por una estancia de cuatro habitaciones en dos niveles.

"No tienes que ceñirte a un plan. Puedes explorar un destino a un nivel diferente, saliéndote de los caminos trillados y conociendo lugares que los lugareños pueden recomendar", explica, indicando que "tienes la opción de estar rodeado de otras personas, de participar en actividades, de estar en grupos o no" y que ella no es "de las que se preocupa por irse sola cuando el barco está en el puerto".

Perdió a sus dos hijos y aprendió una lección: "Aprovecha al máximo cada día que tengas"

Kilgore, divorciada, sufrió las duras pérdidas de sus dos hijos. Uno de ellos falleció en 2007, con solo 15 años, en un accidente de motocicleta mientras que el otro murió de causas naturales a los 39 años, en 2019. Aquello le hizo aprender una valiosa lección y tomar la decisión de vivir plenamente lo que le queda a ella: "Aprovecha al máximo cada día que tengas".

Lo cierto es que la condesa ya contaba con una autocaravana con la que ha hecho distintos viajes. Por ejemplo, entre sus anteriores salidas se cuentan dos o tres viajes anuales a su casa de Hawái, pero también un viaje reciente a España y Portugal. Por ejemplo, en nuestro país hizo el Camino de Santiago y desde Compostela se lanzó a recorrer el territorio español.

¿Qué paradas le esperan ahora abordo del lujoso crucero? Recorrerá el Mediterráneo, el Pacífico Sur, las islas griegas y las islas Galápagos."Me encanta el agua", comenta sobre sus nuevos destinos. "Y odio el frío", subraya.