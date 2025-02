Una eminencia española pide no consumir este café y este país vecino tarda poco y nada en avisar a sus ciudadanos

El medio de comunicación portugués Away Iol ha publicado un artículo en el que se ha hecho eco del aviso dado por una experta española en relación a uno de los tipos de café más consumidos en el país vecino (y también en el nuestro).

Se trata del café torrefacto, un café que está tostado con azúcar y que, pese a que en Europa está prohibido, en España y en Portugal es muy habitual. En un paquete de café puede identificarse que es torrefacto si incluye la palabra "mezcla".

El citado medio, para avisar a los ciudadanos portugueses de los riesgos de tomar esta clase de café, se ha hecho eco de una entrevista realizada por ABC a Marisa Baqué, una de las mayores expertas españolas en cata y tueste de café.

"No entiendo cómo el café tostado no está prohibido. No sólo porque contiene azúcar, sino porque ese azúcar está quemado. El azúcar no aporta nada al café", ha subrayado la especialista en café.

En ese sentido, Baqué ha asegurado que "si pones un grano de café tostado en agua fría, verás lo que pasa: sólo añade color. Porque sabe fatal. Lo que ha pasado es que se ha convertido en un hábito de consumo".

"Dicen que el tueste se inventó cuando el café era un artículo de lujo, para darle más peso y compensar el coste de la materia prima. También se cree que se añadió azúcar para mejorar el sabor, y otros creen que fue porque envolviendo el grano en azúcar se conserva mejor. Digan lo que digan, la realidad es que el consumidor cree que es de mejor calidad, y eso no es cierto", ha destacado la experta.