Una empresaria del país pegado a España relata que trabaja 240 horas a la semana por 0 euros: "Una profesión compleja que no se puede enseñar"

En Francia, uno de cada dos directivos se paga a sí mismo un salario inferior al salario mínimo. Así lo anuncia el canal televisivo francés TF1 Info, que ha organizado un encuentro con estos "pequeños empresarios" para "comprender sus dificultades y sus motivaciones reales".

De este modo, muchos propietarios de pymes francesas, sentencian que "luchan por pagarse un salario decente". Isabelle, una comerciante de París de 62 años, asegura en declaraciones recogidas por el canal que "gano exactamente 1.561 euros netos al mes". Durante los últimos años, dice haber trabajado diez horas al día, de lunes a sábado, y no ha tomado "ni un sólo día de vacaciones". "Pero necesitas jefes, si no hay jefe, no hay empresa. Necesitamos un líder". Ella admite que contratar a más personas se le hace imposible, por "los impuestos que se imponen a las empresas.

Tal y como reza la publicación, para muchos propietarios de pequeñas empresas, es difícil ser optimista. Según una encuesta de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (CPME), recogida por el canal televisivo, las insolvencias de empresas están aumentando "considerablemente", "con 70.000 en los últimos doce meses".

A pesar de estas cifras, muchos siguen motivados para embarcarse en una nueva aventura empresarial. Para ser emprendedor, "hay que ser un pulpo", dice, Lydia Chalabi, la directora de un establecimiento de deportes en Borgoña. Ella asegura que trabaja 240 horas semanales por 0 euros. "Esto significa que estamos haciendo la contabilidad, mientras estamos prospectando, y nos piden instrucciones, y mientras salimos a ver a un cliente, tenemos que estar constantemente en todos los frentes", asegura. Ella asegura que trabaja 240 horas semanales por 0 euros, pero, reconoce que "ama su trabajo".

Por su parte, Anne-Gaëlle Perrot, directora de comunicaciones de BGE Réseau, una compañía de orientación al emprendimiento, asegura que "ser gerente de negocios es el trabajo más complejo, puesto que requiere las habilidades más diversas y que no se puede enseñar". "De las 70.000 personas a las que apoyamos cada año, para más del 60% de ellas es bastante sencillo crear su propio negocio, por otro lado, la complejidad radica en la capacidad de hacer que su negocio dure".