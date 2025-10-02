Una experta señala la fruta que siempre le echa a la salsa boloñesa para potenciar su sabor: "Conserva su esencia, pero la eleva a un nuevo nivel"

En la cocina, a veces basta un pequeño gesto para provocar un gran cambio. Así lo demostró la experta en vinos sueca Mischa Billing durante una clase magistral en un episodio especial de MasterChef Suecia, donde sorprendió a los concursantes con una propuesta inesperada: añadir manzana en dados a una boloñesa clásica.

Billing, conocida por su papel como jurado en el famoso programa de cocina, centró su lección en el equilibrio de sabores y cómo ciertos ingredientes pueden activar y despertar las papilas gustativas.

El diario Aftonbladet compartió en su sección gastronómica un vídeo que muestra cómo la sumiller subrayó la importancia de la frescura en la experiencia culinaria. "La frescura es un aspecto importante de la experiencia de cata", afirmó Billing. "Incluso un pequeño toque fresco puede abrir el apetito y realzar la sensación de otros sabores", añadió.

El experimento en el plató fue revelador. Al incorporar pequeños cubos de manzana a la tradicional salsa boloñesa, Billing logró conservar su esencia, pero al mismo tiempo la transformó. "La manzana le da un toque especial al plato, pero no lo domina. La boloñesa conserva su esencia, pero la eleva a un nuevo nivel", explicó Lukas Berglund, uno de los concursantes.

"¡Guau! La salsa ha adquirido nuevas dimensiones. La boloñesa llegó para quedarse, pero la manzana realza sabores que despiertan el paladar", añadió. Berglund no fue el único en sorprenderse: los participantes coincidieron en que el plato adquirió una nueva dimensión sin perder su identidad original.

Para Billing, la frescura actúa como un condimento natural. Intensifica lo salado, lo dulce e incluso lo amargo, sin necesidad de recurrir a técnicas complejas o ingredientes exóticos.

La propuesta es simple pero poderosa: no siempre es necesario renunciar a la esencia, sino que un toque fresco, como una manzana, puede ser la clave para renovar lo tradicional respetando sus raíces.